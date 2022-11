Ble borte fra familien da de flyktet fra krigen i Irak

Da TV 2 møter politibetjenten Hashar Aziz (34) hjemme i leiligheten hans i Oslo, er det en blid mann som møter oss.

– Hei, velkommen, sier han med et stort smil mens han gestikulerer oss inn i leiligheten.

Akkurat nå har Hashar det bra. Det er derimot ikke lenge siden 34-åringen ikke hadde det så bra.

Denne uken fikk Farmen-seerne være vitne til kaoset som utspilte seg på gården. Torpet 2 gjorde sin ankomst, noe samtlige av de gjenværende deltakerne var misfornøyde med det.

De var spesielt misfornøyde med at Hashar var tilbake. Etter kort tid valgte han å trekke seg fra programmet.

– Jeg har ikke sett noe fra Farmen de siste tre ukene. Jeg leser heller ikke kommentarer i sosiale medier, forteller han.

Oppholdet på Farmen ble annerledes enn 34-åringen fra Kongsberg hadde sett for seg. Men han har lært mye.

Alle deltakere som er med på Farmen får muligheten til å snakke med en psykolog. Hashar har benyttet seg av dette tilbudet, og forteller at psykologen hjalp han å knytte opplevelser i barndommen opp mot reaksjonsmønsteret på Farmen.

Nå åpner han opp om barndommen, familiens dramatiske flukt fra Irak, hvordan det er å føle seg norsk, men ikke å bli sett på som norsk – av folk som dømmer basert på ytre faktorer.

I video øverst i saken forteller han at det var særlig én ting psykologen hjalp han med.

Hashar blir tårevåt da han åpner opp om den tøffe tiden på Farmen

– Når har jeg noen gang sagt jeg er muslim?

Det har vært mye oppmerksomhet rundt politibetjenten den siste tiden. Nå gleder han seg til det hele snart er over.

– Jeg må lade mobilen min tre ganger om dagen, sier han.

De siste ukene har det rent inn med meldinger og forespørsler fra både media og privatpersoner. Det meste han får tilsendt er positivt. Likevel biter han seg også merke i det negative.

Mye av det negative han har lest har hatt en rasistisk undertone.

– Ukjente folk som ikke kjenner meg kommenterer at jeg ikke passer inn i gruppen fordi jeg kommer fra en annen kultur og muslim. Når har jeg noen gang sagt at jeg er muslim? spør han.

IKKE RELIGIØS: Hashar anser ikke seg selv som religiøs, men har likevel fått kommentarer i sosiale medier som spekulerer rundt hans religiøse tilhørighet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg føler verken kultur eller religion er veldig fremtredende hos meg. For det første så føler jeg ikke en religiøs tilknytning til noe som helst. Og kulturen min betyr ikke at jeg er på en spesiell måte. Jeg føler meg mer norsk enn noe annet egentlig, forklarer han.

Noe som gjorde opplevelsen på Farmen krevende for Hashar, var at han følte seg dømt av de andre deltakerne.

– Jeg føler de hadde enkelt for å sette to streker under et svar. Oppfører han seg sånn, da er han sånn.

Dette føler han gjenspeiles i visse kommentarer i sosiale medier. 34-åringen forteller han savner aksept for folk skal kunne være seg selv. Ikke slik andre ønsker at de skal være. Dette var noe politibetjenten følte han ikke fikk på gården.

– Vi har forskjellige bakgrunner, vi har forskjellige livserfaringer – som helt klart påvirker hvordan vi reagerer i gitte situasjoner.

– Jeg syns det er kjipt

En av grunnen til at Hashar ikke leser kommentarer i sosiale medier, er fordi han ofte opplever at de negative kommentarene baseres på 34-åringens utseende, bakgrunn i tillegg til yrke.

– Når jeg leser kommentarer, føler jeg seerne baserer de på det lille inntrykket de har fått av mitt totale opphold på Farmen. Svaret deres på min oppførsel er ofte «han kommer fra en annen kultur eller religion».

34-åringen er klar på at han ikke kjenner seg igjen i denne beskrivelsen.

FRUSTRERENDE: Hashar syns det er frustrerende å lese kommentarer som trekker slutninger om hvem han er basert på utseende. Foto: Line Haus/TV 2

– Folk som ikke kjenner meg trekker vel slike beslutninger. De mener at min adferd inne på Farmen er fordi jeg kommer fra en annen kultur, har et annet type utseende, eller en annen hudfarge. Og det syns jeg er kjipt, sier han tydelig berørt.

– Og det er ikke noe jeg kun føler på selv, men jeg føler det også på vegne av familien min. At det er veldig enkelt å trekke de slutningene.

Hashar legger også til at han har lest flere kommentarer som kommenterer på yrket hans som politi. Han er helt klar på at han deltok på Farmen privatperson.

– Kollegaene mine kan nok skrive under på den personen jeg ble fremstilt som på TV-skjermen, ikke er meg på jobb. Det er stor forskjell på meg med mat i kroppen og overskudd – og ikke minst privat og profesjonelt.

Forsvant fra foreldrene da de flyktet fra Irak

Året var 1992 da Hashar og familien kom til Norge. Da var han fire år gammel. Familien hadde flyktet fra krigen i Irak rundt tre år tidligere.

– Vi er jo kvoteflyktninger, eller riktigere sagt FN-flyktninger. Vi bodde på en flyktningeleir i Tyrkia i to år, hvor lillebrødrene mine ble født. Når situasjonen forverret seg, ble vi selektert til å komme til Norge.

Historien Hashar forteller om flukten fra Irak til Tyrkia er en av de mest dramatiske han forteller til TV 2 denne formiddagen.

Dette er en historie han ikke husker selv.

– Det jeg har blitt fortalt, er at jeg ble borte under flukten. Jeg ramlet av hengeren til traktoren som vi ble fraktet i. Jeg svimte av da jeg falt ned, og var borte fra mamma og pappa i flere timer. Det er kun tilfeldigheter som gjorde at jeg ble funnet, og at de som fant meg fikk meg tilbake til foreldrene mine.

FLYKTET FRA IRAK: Hashar åpner opp om den dramatiske flukten fra krigen i fødelandet Irak. Foto: Line Haus / TV 2

Familien tilbragte deretter to år på flyktningeleiren i Tyrkia. Etter hvert ble de informert om at de skulle dra til kalde Norge. Dette gjorde sterke inntrykk på den fire år gamle gutten. Han mener dette viser til de store kontrastene han følte på.

– Det jeg husker fra da jeg kom til Fornebu i 1992, var at vi ble hentet i en limousin. Vi satt bak i limousinen, og ble kjørt til Kongsberg mens vi drakk glass med bobler.

Realiteten var derimot at de ble hentet av kommunearbeidere i en helt vanlig bil, og fikk servert bokser med appelsinjuice.

– Det var absolutt ikke så glamorøst som jeg husker. Men det er de kontrastene jeg klarer å si noe om.

Vanskelig for å prate om følelser

Selv om Hashar både er og føler seg norsk, er det noe fra norsk kultur han fortsatt finner vanskelig. Det er å prate om følelser.

– Det å snakke om følelser og ha det kjipt i Norge i 2022, hvor jeg egentlig har det veldig godt og ikke kan be om så mye mer … Det er noe jeg ikke prater med foreldrene mine om. Jeg tror jeg kan huske én gang hvor jeg snakket med mamma om kjærlighetssorg.

I familien til 34-åringen er det nemlig ikke så normalt å prate om følelser. Ettersom han har vokst opp i to kulturer, har han følt på det han beskriver som en «kulturell skvis». Hjemme hos familien hadde de ikke et språk som kunne sette ord på følelser, og han fikk derfor ikke vist det.



– Det er vanskelig å sette ord på. Når jeg sier det er kulturelt betinget, handler ikke om at «sånn er det i alle kulturer». Selv om vi har blitt mer åpen med årene, så har vi ikke alltid vært en familie som har vist så mye følelser.

VANSKELIG: Hashar innrømmer å ha vanskelighet for å snakke om følelser – spesielt på Farmen-gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

For da familien kom til Norge, handlet det stort sett om overlevelse. I hverdagen var det fokus på å få hjulene til å gå rundt. Skole, jobb, integrering – å fungere i et fremmed, norsk samfunn.

– Jeg har til dels vokst opp med at Norge ikke er vårt hjem. Vi hører ikke hjemme her.

Hashar innrømmer at dette er en type bagasje han har tatt med seg inn i sitt voksne liv. Noe som kan bidra til at han blir misforstått.

– Det er kanskje derfor jeg blir oppfattet som hard og lukket. Men folk har forskjellig bagasje. Derfor tenker jeg det er en enkel konklusjon å si at jeg er en hard person uten følelser. Spesielt når de ikke helt vet hvem jeg er, hvor jeg kommer fra, eller hva slags bagasje jeg har.

Lært mye fra Farmen

Til tross for en tøff og utfordrende tid på Farmen, har Hashar også lært mye. Både om seg selv, relasjoner til andre mennesker, og hvor heldig han faktisk er.

– Det er spesielt én ting jeg har tatt med meg. Menneskelige relasjoner ikke alltid er lett. Det er faktisk ganske vanskelig. Så der har jeg fått en lærepenge som jeg tar med meg videre i hverdagen. Jeg har lært å være mer tålmodig, og gi andre muligheten til å være tålmodig med meg.

34-åringen har også lært å sette større pris på det han har.

– Jeg har lært å verdsette de jeg har, og hva jeg har. Både familie, venner og kollegaer har lagt merke til dette. Jeg har blitt bedre på å vise dem at jeg setter pris på å dem. De gir meg en glød i hverdagen, gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb og å være rundt dem, forteller han åpenhjertig.

– Jeg har det veldig godt i Norge, og er heldig som har det så bra i 2022. Ikke alle har det så bra. Det har jeg også lært å vise større forståelse og tålmodighet for.

Det er nemlig mange av Farmens seere som har tatt kontakt med Hashar – spesielt etter at han valgte å trekke seg.

TAKKNEMLIG: Hashar sier han er takknemlig for all støtten han har fått. Nå jobber han for å gi det samme tilbake. Foto: Line Haus/TV 2

– Mobilen min har ikke vært stille den siste uken. Mange kan kjenne seg igjen i opplevelsen min; å ikke være en del av et fellesskap, ikke bli inkludert, og det å ha vanskelig for å bli akseptert. Det er mange som kan relatere til det jeg opplevde i 1922, som ikke er min hverdag i 2022. Så for meg er det en oppvekker.

Hashar forteller at han nå jobber med å gå gjennom alle meldingene han har mottatt. Det å svare alle som strekker ut en hånd syns han er viktig.

– Jeg er ydmyk for at folk vier sin tid til meg. Det er veldig fint å vite at folk føler de kjenner meg, og føler seg trygg nok til å åpne seg for meg. At de relaterer til meg, og forteller deres personlige historier. De fortjener den gjensidige respekten, at jeg svarer og viser støtte, sier han før han avslutter:

– Jeg har det godt i 2022. En jobb jeg trives i, og familie og venner som støtter meg. Så for meg er det viktig å se dem – og gi tilbake.

