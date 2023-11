Ble bitt i armen under protest

SEMIFINALE: Alexandra Joner er klar for semifinale i årets sesong av «Skal vi danse». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Lørdag stormet demonstranter fra Stopp Oljeletinga «Skal vi danse»-parketten.

Under gruppedansen til artist Alexandra Joner (33) og skuespiller Aslak Maurstad (31) stilte demonstranter seg på parketten med skilt, og kastet konfetti rundt seg, før de raskt ble eskortert ut av vakter.

– Det satt små barn på første rad som ble livredde, og ikke skjønte hva som skjedde, da demonstrantene ble taklet. Det er klart de ble redde - jeg ble også redd først. Det var noen skumle tanker, før jeg skjønte hva som hadde skjedd, forteller Ole Thomas Hansen (24) til TV 2.

Onsdag uttalte kanalen at de har anmeldt de to demonstrantene.

– Jeg synes det var et riktig valg, egentlig, fortalte Joner til TV 2, kort tid etter beskjeden.

Det er derimot ikke første gang Joner har blitt sentral i en demonstrasjon. Tilbake i 2010 endte hun på antibiotikakur, etter å ha blitt bitt under en demonstrasjon.

Flirer av 13 år gammel historie

I mai 2010 stilte 19 år gamle Joner opp utenfor Cubas ambassade i Oslo. Hun hadde fått i oppgave å filme det som skulle være en fredelig demonstrasjon for et demokratisk Cuba – landet hennes mor er fra.

Joner bryter ut i latter når TV 2 spør om hendelsen som skjedde for 13 år siden.

– Okey? Du er en demonstrant? Hva demonstrerte du for? spør dansepartner Hansen lattermildt.

– Det var mot regimet der nede. Jeg ble bitt av en 60 år gammel dame. Takk for meg, sier Joner.

OVERRASKET: Ole Thomas Hansen ble overrasket, da han fikk vite om Alexandra Joners demonstrant-historikk. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ble bitt

Joner forklarte den gang at det utenfor den cubanske ambassaden hadde dukket opp noen demonstranter som ropte noen slagord, blant annet «Frihet til Cuba», på norsk og spansk.

Underveis stilte kvinnen, som var ansatte ved den cubanske ambassaden, seg ved siden av Joner.

– Jeg sa ingenting til henne, men så begynner hun å si masse stygge ting til meg på spansk, fortalte Joner til TV 2 den gang.

Kvinnen skal ha tatt bilder av Joner, noe den da 19 år gamle Joner ba henne slutte med. Det falt ikke i god jord hos kvinnen, som til slutt bet Joner.

– Jeg holdt hånden over kameraet hennes, og da bet hun meg.

FLIRER: Alexandra Joner måtte trekke på smilebåndet, da dansepartneren fikk vite om menneskebitt-hendelsen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

På legevakten ble det konstatert avtrykk av en mennesketann. Det som skulle være en fredelig demonstrasjon, endte opp i antibiotikakur for Joner.

Kvinnen nektet for å ha bitt Joner. Representanter fra den cubanske ambassaden mente at demonstrantene hadde brutt norsk lov, ved å sperre inngangen til ambassaden. Kort tid senere anmeldte Joner kvinnen for å ha bitt henne til blods.

– Du holdt på å hive deg med på lørdag? sier Hansen spøkefullt når han får vite historien.

– Ja, ja. This is my people, svarer Joner ironisk.

GRUPPEDANS: Alexandra Joner trodde først det var noen fra produksjonen, da aksjonistene stormet parketten under gruppedansen deres. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Farlig situasjon

Joner unngikk både bitt og skade under lørdagens storming av parketten. Det kunne nemlig gått riktig galt, hadde parene danset med sko.

Før hver dansesending poleres parketten, noe som gjør dansegulvet svært glatt. Dersom parene hadde danset med dansesko, og fått konfetti under skoene, hadde sjansen for å skli vært stor.

– Det kunne vært ordentlig farlig hvis vi ikke var barbeint under akkurat denne dansen. Det er sånn sett flaks at vi ikke ble skadet. Det var vel på sin plass at det ble anmeldt, sier Joner.

STØTTER: Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen støtter TV 2s anmeldelse, etter demonstrantene inntok «Skal vi danse»-parketten. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Etter at kanalen leverte inn anmeldelse, uttalte pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, følgende om saken:

– Produksjonsselskapet Nordisk Banijay har, i samråd med oss i TV 2, politianmeldt demonstrantene som gikk til aksjon under helgens direktesending av «Skal vi danse». Demonstrantene satte både seg selv og deltakerne i en potensielt farlig situasjon ved å storme dansegulvet, og dette er noe vi ikke kan akseptere.



– Vi har gjennom hele sesongen vært svært opptatt av sikkerhet, men etter helgens hendelse gjør vi flere tiltak for å skjerpe sikkerheten ytterligere. Vi ønsker ikke å kommentere konkret hva disse er.

Verken Hansen eller Joner har viet tanker til hendelsen, men er glad for at produksjonen trapper opp på sikkerheten.

– Vi skal bare tenke på dans – to danser. Det er det eneste som står i hodet, avslutter danseparet.

