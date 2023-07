Ble angrepet og ranet: – Jeg trodde de skulle drepe meg

Sommeren er for fullt i gang for modell og TV-profil Kathrine Sørland (43).

For tiden tilbringer Sørland sommeren på hytta sammen med familien, og i den anledning har vi tatt sommersnakken med 43-åringen.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Jeg skal være på hytta i Tvedestrand. Der er det mye å gjøre, særlig utvendig, men jeg har heldigvis god hjelp av mann, barn og byggmester og venn, Vegard Eiker.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Litt ro og fred fra alt der hjemme.

Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Hytta!

Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Jeg synes alle steder har sin sjarm, jeg.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Det var et lynnedslag rett før vi nådde bakken på Sola flyplass, og flyet måtte ta en go-around. Ellers har det vært mye turbulens gjennom tidene. Men jeg synes det er litt gøy, jeg. Det er litt kjedelig med lange flyturer, så det er litt spennende når ting skjer.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

AMNESTY: I 2004 gikk Kathrine Sørland catwalk for «Voldens catwalk», som var arrangert av Amnesty International Norge. Foto: Knut Fjeldstad / NTB

–Jeg har ikke blitt svindlet, men har blitt ranet av to menn i Paris under en TV-innspilling. Det skjedde da jeg og min venninne, som også var stylist, skulle finne et toalett i nærheten og havnet alene i en bakgate. Venninnen min klarte å komme seg løs, men jeg ble angrepet bakfra og lagt i bakken, forteller Sørland, og legger til:

– Armen min lå klemt under meg og veska var viklet inn under der, og de rev og slet for å få vesken løs. Jeg trodde seriøst at de skulle drepe meg. Jeg har aldri vært så redd før. Jeg lå på bakken en stund og av en eller annen grunn holdt jeg godt fast på veska. Jeg burde jo bare sluppet! Venninna mi sprang etter hjelp, og heldigvis fikk en i produksjonen tak i han ene som angrep meg. Men han som hadde veska forsvant. Da vi var på politistasjonen etterpå, sa de at jeg var heldig som bare slapp unna med litt blåmerker og en stjålet veske. Disse gutta var kjent for politiet og var farlige med både våpen og dop i besittelse. Jeg turte ikke å gå alene på lenge etter den hendelsen. Det var i 2007, om jeg husker rett.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Det var i Nepal da jeg jobbet med noe veldedighetsarbeid. Stedet vi var på hadde ikke annet hotell enn en liten kloss av et hotell som så helt falleferdig ut. Rommet var enda verre da det var uten laken på madrass, dyne, pute og sengetøy. Heldigvis hadde jeg sovepose med. Badet var en ekkel dusj med toalett i dusjen. Og da jeg dusjet rant det vann ned på gulvet ved senga. Jeg telte 13 edderkopper i taket på badet, og det krydde av kakerlakker. Jeg sov ikke den natten for å si det sånn.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Jeg og min venninne møtte Leonardo DiCaprio i heisen en gang vi gjorde en TV-innspilling i New York. Vi sa hei og gikk ut av heisen. Jeg har vært på nach med Snoop Dogg. Det var ganske kjedelig. Jeg har også møtt Donald Trump under Miss Universe-kåringen der han inviterte meg til New York. Jeg sa nei.

MISS WORLD: Kathrine Sørland i 2002 da hun konkurrerte i Miss World og kapret en fjerdeplass. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Jeg holder meg unna de verste solstrålene. Må passe på huden og rynkene! Så jeg bruker faktor 50 hver dag.

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Jeg har badet med Jessica the Hippo i Sør-Afrika. Jessica er en tam flodhest som en familie har tatt til seg siden hun var liten da hun kom bort fra moren sin. Jeg fikk sitte oppå henne, mate henne og kysse henne, men hun hadde dårlig ånde, da.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Fire stykker.

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Det verste med sommeren er når den tar slutt.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– I år da vi tok over den nye hytta vår i Sørlandsleia i Tvedestrand. Ingen møbler var kommet den dagen, kun meg, Andreas og en flaske champagne. Det var superkos!