Blandede tilbakemeldinger: – Gøy å ha med Norges Kris Jenner

SESONGPREMIERE: Lørdag er det duket for premiere på årets «Skal vi danse»-sesong. Foto: Stian Lysberg Solum

H3 ARENA, FORNEBU (TV 2): Lørdag er det duket for den store «Skal vi danse»-premieren.

Det er spent stemning i H3 Arena på Fornebu når det lørdag er klart for premiere på «Skal vi danse».

I omtrent to uker har tolv kjendiser ligget i hardtrening for å imponere dommere og seere. Tross nerver og høy puls kan deltakerne berolige seg med at ingen av dem ryker i premieren. Parene tar nemlig med seg både dommerpoeng og seerstemmer inn i neste livesending om en uke.

USIKRE: Ingen dansepar ryker ut av premieren, men tre par er usikre inn mot neste livesending av «Skal vi danse». Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV2

Tidligere bryter Stig-André Berge (40) fikk æren av å åpne «Skal vi danse»-ballet.



Lettet

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle være så sinnssykt morsomt! Jeg har lyst til å gjøre det igjen, sier Berge etter å ha danset sin aller første dans for sesongen.

Den tidligere bryteren fikk skryt for sin jive av dommerne.

JIVE: Stig-André Berge danset jive med Norunn Ringvoll. Foto: Stian Lysberg Solum

– Du har veldig fine kicks. Du har det som er typisk for jive. Jeg ser du har pumpet det på dansesenteret. Her var det mye bra på gang, sier dommer Trine Dehli Cleve (62).

Berge og hans dansepartner, som er ny i Skal vi danse, Norunn Ringvoll (21) fikk 17 poeng for sin jive.

Salen kokte

Salen kokte da artist Ulrikke Brandstorp (28) danset slowfox sammen med Tarjei Svalastog (24). Dommerne var også i ekstase.

– Dette var helt fantastisk! Slowfox er så innmari vanskelig. Det ser så lett ut. Det dere gjennomførte er kjempekomplisert, men det ser lett ut. Du sier at du skal vinne – det elsker jeg, for det er så unorsk. Herregud så bra!, sier Moten Hegseth (37).

Dommer Merete Mørk Lingjærde (61) sier seg enig:

HØY POENGSUM: Ulrikke Brandstorp fikk 23 poeng for sin slowfox. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Dette var nydelig, vakkert – helt fantastisk å se deg. Du har musikk i kroppen din, du synger dansen din. Det er sømløst og elegant. Fantatisk start på en fin sesong.

– Litt å jobbe med

Dommerne mente skuespiller og programleder Selma Ibrahim (28) har litt å jobbe med, etter hun danset cha cha cha med Santino Mirenna (29).



– Du ser jo så scenevant og trygg ut med sjarm og alt mulig rart. Du har nydelig strake ben. Du har veldig bra potensialet. men det ble litt på det ujevne. Det ble litt stotrete. Det er litt å jobbe med, men det er program én og jeg har skikkelig troa på deg. Stå på videre!, sier Mørk Lingjærde.

CHA CHA: Selma Ibrahim og Santino Mirenna danset cha cha. Foto: Stian Lysberg Solum

Dehli Cleve mente Ibrahim hadde mye nerver under premieren.

– Jeg er sikkert ikke den enste av deltakerne som har hatt nerver. Men jeg er veldig glad for at jeg klarte å fullføre, sier Ibrahim.

Denne sesongen er det TV-personlighet Trude Vasstrand (59) sin tur til å innta parketten. I fjor tok datteren, Jørgine Massa Vasstrand (34), andreplassen i «Skal vi danse: all stars».

Vasstrand fikk skryt for at hun tør å kaste seg ut i «Skal vi danse»-sirkuset.

– Når det er sagt, så følte jeg at du har lært deg trinnene, du er bestemt og vet hvor du skal. Prøv bare og jobb videre med å stå på egne ben i dansen, sier Dehli Cleve.

– Jeg tenker det er veldig gøy å ha med Norges Kris Jenner i «Skal vi danse». Du er helt rå, Trude, sier Hegseth.

– Guds gave til scenen

TV-kokk Christer Rødseth (33) har ligget i hardtrening mot premieren. Oppkjøringen ble dog noe blodig, da han og dansepartner Ida Amy Sund (25) skulle trene på dansesenteret.

Det hindret derimot ikke paret i å levere en leken cha cha. Dommerne lot seg sjarmere, men mente TV-kokken har litt å jobbe med.

– Jeg blir så glad av å se på deg. Dette var veldig fint, for cha cha passer deg godt. Når man ikke får til teknikk og rytme og sånn kan man si unnskyld, men du eier det. Fortsett med selvtilliten og jobb litt med teknikken, sier en ekstatisk Hegseth.

– Du gjorde en haug av feil med fantastisk selvtillit. Du er guds gave til scenen, men du har litt å jobbe med. Hvis du klarer å jobbe like hardt med dansen, kan det bli gourmet, sier Mørk Lingjærde.

Dommerne uenige: – Mer kontraster

Dehli Cleve og Mørk Lingjærde var noe uenig i hvordan TV-profil og stylist Harlem Alexander (35) danset sin tango.



TANGO: Harlem Alexander og Helene Spilling fikk 23 poeng fra dommerne. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Helt ærlig så har jeg aldri likt diskofreestyle. Jeg tenkte: «Hjelpes meg, det er bare kvantitet og ikke kvalitet». Så kommer du inn her, det er helt fantastisk! Du har en holdning, du fører Helene. Du integrerer ben og kroppen med musikken bedre enn noen her i dag. Så likte jeg at dere hadde lagt inn det litt løse, i det harde tangospråket, sier Mørk Lingjærde.

Dehli Cleve var enig i at holdningen var god, men manglet mer energi ut av føttene.

– Jeg skulle gjerne sett at det var litt mer kontraster.

