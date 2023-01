Bjørn Eidsvåg jubler over Hver gang vi møtes-rekord: – Dette er bare stas!

Årets sesongpremiere av Hver gang vi møtes – hvor Bjørn Eidsvåg ble hyllet – har nå passert én million seere. Dette er første gang en Hver gang vi møtes-episode runder millionen.

Bjørn Eidsvåg er stolt over at det er «hans» program som setter rekord.

– Det er over all forventning, og nok en gang skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke har vært med på dette tidligere. Dette er bare stas! sier Eidsvåg.

TV 2: – Helt fantastisk

Årets sesong – med artistene Kristian Kristensen, Ingebjørg Bratland, Emma Steinbakken, Bjørn Eidsvåg, Karoline Krüger, Isah og Freddy Kalas – ligger nå an til å bli den mest sette noensinne.

– Dette er helt fantastisk, og viser hvor godt årets sesong har truffet seerne, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

– Miksen av artister har virkelig truffet hjertene til publikum, og når to av låtene topper listene i Norge, samt at seks låter er inne på topp 20, har vi all grunn til å være kjempestolte. All honnør til alle involverte i denne produksjonen.

Jevn oppgang

Seertallene fra premiereepisoden har nesten doblet seg siden den ble vist 1. januar i år. 542.000 så programmet det første døgnet, og etter snart to uker har én million sett Bjørn Eidsvåg-hyllesten.

Uken etter Eidsvåg-programmet, ble hyllesten til Freddy Kalas sendt. Denne har blitt sett av 900.000 på under en uke.

Ikke bare har de som ser programmet lineært økt siden i fjor – antallet som ser programmet via TV 2 Play har nær doblet seg siden 2022-sesongen.

«Floden»-suksess

På toppen av dette, har Emma Steinbakkens versjon av Bjørn Eidsvåg-låten «Floden» passert 4,6 millioner strømminger og topper nå Spotify-listen i Norge.

Samtidig er Isah og Maria Mena sin versjon av Eidsvåg-låta «Alt du vil ha» A-listet på både P1 og P3. Låta ligger nå som nummer to på Spotify-lista og nærmer seg to millioner strømminger.

