Bjørn Eidsvåg hylles i Hver gang vi møtes – trill terningen på låtene

TV 2-suksessen Hver gang vi møtes er endelig tilbake på skjermen igjen. Søndag kveld går startskuddet for den 13. sesongen av det folkekjære musikkprogrammet som byr på både underholdende og tårevåte øyeblikk.

En av landets desidert største og mest dyrebare artister – Bjørn Eidsvåg (68) – er hedersgjest under premiereepisoden.

Artistveteranen har takket nei til Hver gang vi møtes i alle år, men ga omsider tommelen opp denne gangen.

HEDRES: Stjerneartist Bjørn Eidsvåg hylles av artistkollegaer under sesongpremieren av Hver gang vi møtes 2023. Foto: Vegard Breie / TV 2

Det er ikke uten grunn at Eidsvåg blir omtalt som en bauta. Rogalendingen regnes for å være en markant skikkelse innen norsk musikk. Karrieren hans spenner over 50 år med 28 utgitte album og populære låter som «Eg ser», «Floden» og «Skyfri himmel».

Musikken hans bærer preg av alvor så vel som humor. Personlige opplevelser fra eget liv går også igjen i musikerens tekster.

68-åringen har dessuten hanket inn hele fire Spellemannspriser for sitt utøvende arbeid. Videre har han stått på teaterscenen med sitt egenskrevne stykke, Etterlyst: Jesus.

I tradisjonen tro skal artistkollegaene, som i denne runden er Freddy Kalas (32), Emma Steinbakken (19), Isah (23), Karoline Krüger (52), Ingebjørg Bratland (32) og Kristian Kristensen (30), dykke ned i æresgjestens repertoar, og fremføre sin tolkning av de mest kjente sangene.

