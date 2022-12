Bjørn Eidsvåg hylles av unge stjerneskudd: – Som en bestefar

GODT FORHOLD: Hver gang vi møtes har ledet til et vennskap mellom artistene Emma Steinbakken og Bjørn Eidsvåg. Her avbildet sammen under programmets pressetreff på Mastiff-kontoret i desember. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Rett over nyåret er folkefavoritten Hver gang vi møtes tilbake på TV-skjermen igjen der et stjernelag av artister samles til et musikalsk festmåltid på Kjerringøy utenfor Bodø.

Blant disser finner man ringrever som Bjørn Eidsvåg (68) og unge stjerneskudd som Emma Steinbakken (19) og Kaleb Isaac Ghebreiesus (23), bedre kjent som Isah.

Og det var nettopp mellom disse deltakerne at det oppsto et vennskapsbånd på tvers av generasjoner under innspillingen av programmet på sensommeren i år.

– Superglad i Bjørn

Da TV 2 nylig møtte de tre Hver gang vi møtes-artistene, delte de åpent om det gode forholdet de har fått til hverandre til tross for en aldersforskjell på nesten 50 år.

Steinbakken syntes det i første omgang var underlig å være i selskap med en veteran som Eidsvåg.

– Det var spesielt. Det var nok spesielt i starten. Og så blir man kjent med mennesket, og da føler man seg likere på et vis. Det er så klart spesielt å sitte der og snakke, og ikke minst covre artister som du har sinnssykt mye respekt for og har hørt masse på. Så det var lærerikt, fint og nervepirrende på en og samme tid. Men jeg er veldig glad for det nå, sier hun til TV 2.

Sangtalentet forteller videre at hun og 68-åringen ble gode venner gjennom TV-opptakene.

– Jeg er superglad i Bjørn, og håper jeg har han videre i livet mitt så lenge jeg kan. Det er jo superfint, og han er en veldig klok mann og har gjort mye forskjellig, sier hun, og legger til:

– Vi hadde veldig mange fine samtaler. Bjørn er en sånn fyr at hvis ting går helt forferdelig dårlig i livet, så må man ringe Bjørn.

VENNSKAP: Det er nesten 50 års aldersforskjell mellom artistene Emma Steinbakken og Bjørn Eidsvåg. Gjennom Hver gang vi møtes ble de gode venner. Foto: Vegard Breie / TV 2

19-åringen omtaler også den folkekjære musikeren som en slags bestefarsfigur.

– Jeg hadde ikke sett for meg at han skulle være så morsom, men han er supermorsom. Han er kanskje litt bestefar. Veldig hyggelig.

– Holder dere kontakt?

– Det er ikke slik at vi prater på daglig basis, men vi har snakket sammen siden vi var og spilte inn.

– Hvem skulle trodd?

Også Isah fikk en god tone med «Eg ser»-artisten på Kjerringøy.

– Det har vært veldig «lættis». Selv om han er den eldste i gruppen, så klarer han å være med de yngre – han klarer å kødde og å ha det gøy. Jeg har kanskje vokst lite grann, og så har han kanskje fått ungdomskilden av meg igjen, så jeg føler det gikk begge veier, sier 23-åringen blidt.

– Vi sender meldinger til hverandre nå og da. Vi holder kontakten med hverandre. Hvem skulle trodd? Det er stor alders- og kulturforskjell. Det er ikke noe som er veldig forventet, men det er noe som har skjedd, fortsetter han.

LÆREMESTER: Hver gang vi møtes-deltaker Kaleb Isaac Ghebreiesus, bedre kjent som Isah, mener Bjørn Eidsvåg har gitt ham råd om livet. Foto: Vegard Breie / TV 2

Stavangergutten har også tatt lærdom fra sin nye venn Eidsvåg.

– Det jeg har lært av Bjørn er å ikke ta alt så veldig høytidelig. Lev livet ditt, vær åpen for ting. Det føler jeg at jeg har fått fra ham. Han er en fyr som har gjort det meste i musikken, men også i livet. Han har gått gjennom mange ting. Jeg føler at jeg som er så ung, ikke har opplevd halvparten av det han har opplevd. Jeg føler det resonnerer veldig med det å gjøre ting til det fulleste og å elske det.

– Merker ikke aldersforskjellen

Eidsvåg på sin side applauderer de unge lovende, og uttrykker at han har blitt glad i begge to.

– De har så sterk tro på seg selv. De har et bra selvbilde som artister i tillegg til å være sterke i seg selv, så jeg merker ikke aldersforskjellen, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Jeg merker det av og til på sjargong, språk og humor og slike ting, men ikke musikalsk, så for meg har det vært fryktelig gøy. Jeg ble veldig glad i Emma og Isah. Vi har fått et godt forhold.

