Bjørn Eidsvåg har alltid sagt nei til Hver gang vi møtes – derfor sa han ja nå

På nyåret ruller den 13. sesongen av Hver gang vi møtes over norske skjermer, der folkekjære musikere og unge lovende samles rundt bordet for å tolke hverandres låter og dele historier fra eget liv og karriere.

Denne gangen er det artistene Bjørn Eidsvåg (68), Isah (23), Karoline Krüger (52), Freddy Kalas (32), Ingebjørg Bratland (32), Kristian Kristensen (30) og Emma Steinbakken (19) som skal skape musikalske og minneverdige øyeblikk.

I likhet med forrige runde, befinner de syv deltakerne seg i naturskjønne omgivelser på Kjerringøy utenfor Bodø i Nordland.

Innspillingen av den kommende sesongen er for alvor i gang, og TV 2 møtte blant andre Eidsvåg innimellom opptakene på Kvitbrygga på halvøya i septembersolen.

– Må teste det

Med 28 utgitte album og fire Spellemannspriser er Eidsvåg å regne som en bauta innen norsk musikkbransje. Rogalendingen har fått tilbud om deltakelse i Hver gang vi møtes i en årrekke, men har takket pent nei ved hver anledning. I år ombestemte han seg.

– Nå har jeg blitt en såpass tilårskommen mann at jeg har begynt å tenke på hva som kan holde hjernen frisk og god. Folk rundt meg sier at jeg må utfordre meg på nye ting. Jeg må gå utenfor komfortsonen, og må møte folk som er annerledes enn meg, kulturelt og aldersmessig, så jeg tenkte at OK, da må jeg teste det her, sier han overfor TV 2, og fortsetter:

– Hvis jeg kan bli utfordret på ting, lære av de folkene jeg er sammen med, og hvis dette kan føre til at karrieren forlenges til at jeg selv velger å gå av, så er det helt topp. Jeg tenker at det må bli nå, mens jeg har god helse.

Også den nordnorske naturen og familierøtter var en medvirkende årsak til at han ble med.

– Det er fantastisk og helt strålende. Det er en fryd. Det er så vakkert at det nesten tar pusten fra en. I tillegg er det nordlys om natta i disse dager, så her er vi i paradis. Morfar kommer også fra området her.

– Einstøing

68-åringen innrømmer at dagene på Kjerringøy hittil har tatt på, men at han er ved godt mot.

– Hittil har det vært strålende, men det er slitsomt fordi det er noe hele tiden. Det går slag i slag, sier han.

Han forklarer videre at det er lange arbeidsdager, og at hans introverte side også får utfordre seg litt.

– Jeg er en einstøing på mange måter i den forstand at jeg liker å holde meg for meg selv, og jeg er avhengig av alenetid om dagen. Jeg omgås ikke mange mennesker. Jeg er mye på hytta alene og sammen med familien min, så jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå. Det må jeg nok jobbe litt mer med.

Har gruet seg

Når Eidsvåg nå skal fremføre andre artistkollegaers låter, er han spent og forventningsfull.

– Jeg har gruet meg litt fordi jeg er ikke en coverartist. Jeg liker best å synge mine egne sanger. Det er krevende låter. Kristian Kristensen har en vokal av voldsomme dimensjoner. Det er ganske utfordrende å kaste seg på hans greie. Jeg har jobbet ut skisser med bandet mitt – som jeg er trygg på – og fått det til å låte som det skal være i min verden, så akkurat nå gleder jeg meg til å presentere det, sier han.

På spørsmål om hvem den folkekjære artisten gruer seg mest til å tolke, svarer han kjapt:

– Isah. Isah står absolutt lengst unna mitt språk, så jeg har slitt med hvordan jeg skal tolke eller takle det, men jeg synes jeg har fått det til. Den generasjonen – Karpe, Isah og den gjengen der – de har et tekstunivers, språk og ord som jeg knapt skjønner noen verdens ting av, så jeg måtte gjøre en solid jobb for å sette meg inn i hva de egentlig synger. Jeg tror at jeg har skjønt det nå.

Samtidig er det de unge stjerneskuddene Eidsvåg gleder seg mest til å hedre. Han trekker frem Steinbakken og Isah som to energibomber.

– Det er kjempegøy. Energien de har smitter over. Dæven, de holder på. Det er slitsomt, men jeg prøver å henge med så godt jeg kan. Det er gøy å høre hvordan de jobber. For det er veldig annerledes enn på den måten jeg og min generasjon jobber på, sier han.

Selv tror musikeren at hans egne låter vil bli «veldig freshet» opp.

– Jeg gleder meg rett og slett til å høre. Det blir veldig spennende.

– Lattermuskelen får kjørt seg

Etter at TV-kameraene har blitt slått av, håper Eidsvåg at han har sanket inn flere fine opplevelser.

– Jeg håper at jeg sitter igjen med gode og morsomme minner. Det er allerede noe jeg humrer og ler over som er sagt og gjort her, så lattermuskelen får kjørt seg litt. Og så håper jeg at når dette kommer på TV, så er det noe folk tar imot og synes er fint og gøy, avslutter han.

Sesong 13 av Hver gang vi møtes ser du på TV 2 og TV 2 Play i januar 2023.