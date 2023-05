Bjørn Eidsvåg går ut mot falsk profil: «Skjerp dere!»

Flere kjente fjes har nylig tatt til sosiale medier for å advare og be om hjelp for å få bukt med problemet. Slik svarer Meta.

Den populære artisten Bjørn Eidsvåg (69) har lite til overs for falske profiler i sosiale medier.

For rundt en uke siden delte han følgende beskjed til sine 100.000 følgere på Facebook:

«Dette er juks og fanteri. Ikke er jeg fra Stavanger, ikke bor jeg i Sauda og jeg er langt mer enn forlovet. Skjerp dere, juksemakere!»



69-åringen er som kjent godt gift med Ragnhild Idsøe.

Flere falske profiler

Etter dette har God kveld Norge funnet hele syv kontoer som i varierende grad utgir seg for å være Eidsvåg. Den ferskeste ble tilsynelatende opprettet for ett døgn siden.

Artisten demonterte denne falske profilen som hadde bommet på det meste. Foto: Skjermbilde fra Eidsvågs offisielle Facebook-side.

Innlegget til Eidsvåg har fått 700 reaksjoner og flere titalls kommentarer. Blant dem er musiker Henning Kvitnes (65), som stemmer i: «Man begynner å bli lei, ja ... Bare kjeltringer!»

Kvitnes skrev i et innlegg i februar at han selv ble utsatt for noe lignende. Han hevdet at folk hadde gått så langt som å forfalske pass i hans navn: «Snart på tide å komme seg ut av såkalt «sosiale» svindelmedier?» skrev han spørrende.

Ba om hjelp

Men det er ikke bare på Facebook kjendiser har gått ut mot falske profiler.

Denne falske kontoen har over 1000 følgere. Foto: Instagram story/@idafladen

Mandag ba programleder Ida Fladen (37) om hjelp fra sine 200 000 Instagram-følgere.

«Hjelp meg gjerne med å rapportere denne», skrev TV-profilen til et bilde av kontoen som utgir seg for å være henne.

«Spårtsklubben»-kollega Mads Hansen brukte anledningen til å tulle med situasjonen. Han har delt Fladens bønn og heller oppfordret folk til å følge hennes «nye» konto.

Fladen kontret med en spøkende kommentar, hvor hun ber folk om å «gjerne» rapportere Hansen i samme slengen.

God kveld Norge har ikke lykkes i å komme i kontakt med Kvitnes og Fladen mandag. Eidsvåg ønsker ikke å kommentere saken, opplyser hans talsperson.

Nedgang hos Meta

Meta er morselskapet til Facebook og Instagram.

Profiler som utgir seg for å være andre enn seg selv bryter med Facebooks retningslinjer. Der nevnes kjendiser og politikere som konkrete eksempler, før selskapet oppfordrer folk til å rapportere om tilfeller, og gir en steg-for-steg-veiledning til hvordan man gjør det.

Metas sanksjoner innebærer å fjerne eller begrense disse kontoene.

I en e-post til God kveld Norge opplyser kommunikasjonssjef for Meta i Norden, Sami Tahir, at de har egne team som jobber dedikert med å blokkere og bekjempe denne type bedrageri ved hjelp av spesialutviklet teknologi.

Tahir forklarer at deres team går gjennom hver rapportering og iverksetter passende tiltak. Han sier det varierer hvor lang tid slike saker tar, ut ifra hvor komplekse de er.

Metas ferskeste tall viser dog at det har vært en nedgang i antall falske profiler som har blitt behandlet.

«Under det siste kvartalet i 2022 tok vi grep mot 1,3 milliarder kontoer. Det er en nedgang fra forrige kvartal», sier Tahir og legger til at tallene inkluderer kontoer som blir rapportert og som Meta selv oppdager.

På nettsiden står det at det er forventet at disse tallene svinger.

Ifølge Metas egen statistikk er det i all hovedsak de selv som oppdager og tar grep mot falske kontoer.

Lover økt beskyttelse

I likhet med Twitter skal Meta begynne å ta betalt for det blå merket som viser at man har en verifisert konto, altså at man er den man utgir seg for å være.

Med «Meta Verified» loves det blant annet at man får økt beskyttelse mot etterligning med «proaktiv» kontoovervåking, og mulighet for personlig hjelp.

Eidsvåg er blant de norske kjendisene som allerede har en verifisert konto. Meta har tidligere meldt i en pressemelding at de som har ikonet fra før av, slipper å betale under den pågående testperioden.

God kveld Norge har brukt verifiserte Bjørn Eidsvåg og de syv kontoene som utgir seg for å være ham som et eksempel, og spurt Meta om det er for enkelt å opprette en falsk konto på Facebook. Foreløpig har ikke selskapet kommet tilbake med et svar.



Tahir i Meta kommenterer verifiseringsordningen slik i et tidligere svar:

«Å beskytte sikkerheten for alle brukere på alle våre apper - også de som ikke er Meta Verified-abonnenter i de landene hvor dette er tilgjengelig - har alltid vært, og vil fortsette å være vår prioritet».

Han avslutter med å poengtere at de har rundt 40.000 personer som jobber med sikkerhetsspørsmål i selskapet, noe Meta også opplyser om på egen nettside.