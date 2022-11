Billie Eilish om kjæresten: – Den heiteste jævelen i live

For sjette gang har Billie Eilish tatt en lengre prat med Vanity Fair.

20-åringen var kun 15 år da det første portrettvideointervjuet ble gjort i 2017, like før hennes store gjennombrudd.

Hvert år får svarer den amerikanske artisten servert de samme spørsmålene, blant annet hvor mange følgere hun har på Instagram. I starten hadde Eilish 257 tusen følgere - mens i dag har hun svimlende 107 millioner.

Avslører kjærlighetsspråk

Ett av de faste spørsmålene gjelder hennes sivilstatus, og i videoen bekrefter Eilish at hun er kjæreste med Jesse Rutherford (31).

– Det er veldig kult og jeg er spent, og veldig glad, forteller hun lattermildt om forholdet.

I november dukket de opp sammen for første gang på rød løper.

Billie Eilish og kjæresten Jesse Rutherford ikledd Gucci fra topp til tå. Foto: Michael Tran / Presley Ann /AFP

– Jeg klarte å komme til et punkt i livet mitt, hvor jeg ikke bare var kjent for en person som jeg synes var den heiteste jævelen i live, men jeg «pulled his ass» (jeg fikk/forførte ham - jour. anm.), sier Eilish før hun ber om en runde om applaus for bragden.

Videre svarer hun på hva hun verdsetter høyt i et forhold.

– Kjærlighetsspråket mitt er fysisk nærhet. Jeg må ta på hud hele tiden, kose og klemme, alt hudrelatert er viktig, sier hun og legger til:

– Jeg vil ikke bli kontrollert, men vil ha tillitt og muligheten til å ha alenetid.

20-åringen, som blir 21 i desember, forteller at gjensidig respekt er «veldig viktig» for hun, og sier følgende om Rutherford:

– Jeg er bare veldig inspirert av denne personen, og han er veldig inspirert av meg, og det er veldig kult.

Jesse Rutherford under en Neighbourhood-opptreden i Illinois 2018. Foto: Rob Grabowski /AP

Siden oktober har Rutherford, som er vokalist i bandet The Neighbourhood, stadig blitt avbildet sammend med «Happier Than Ever»-sangeren.

Kommenterer brudd

I sommer ble det kjent at det var slutt mellom Eilish og skuespiller Matthew Vorce.

Romanseryktene startet å svirre i april 2021, da Vorce og Eilish ble avbildet sammen i California.

Det samme året bekreftet hun til Vanity Fair at hun var opptatt, men utelot navnet til kjæresten. Hun har heller ikke kommentert bruddet, men til magasinet sier hun nå:

– Jeg føler meg ekstremt takknemlig for det forholdet jeg var i forrige år, og jeg tror han er så mye gladere nå, noe som gjør meg veldig glad.

Misliker denne sangen

Etter eget initiativ svarer også Eilish på spørsmål fansen har stilt på Instagram. Der lurer en på hvilke av hennes sanger hun misliker mest.

Eilish da hun vant «de fire store»-kategoriene under Grammy Awards i 2020. Foto: FREDERIC J. BROWN /AFP

Artisten, som først ble kjent via musikkplattformen SoundCloud, har blitt hyllet for sine to album, og har til nå vunnet syv Grammy Awards.

Til tross for kometkarrieren, tar det ikke lang tid før Eilish svarer:

– watch.

Eilish utdyper ikke noe videre om hvorfor hun ikke liker låten, som er fra EP-en «dont smile at me», utgitt i 2017.