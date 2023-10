Bildet av prinsen med Ingrid Alexandras veske vekker oppsikt

PRINSESSENS CLUTCH: Mange har undret seg over hvorfor prins Christian holdt prinsesse Ingrid Alexandras clutch under festlighetene. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©️ og Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix / NTB

I midten av oktober var det duket for rojal feststemning på Christiansborg Slot, i hjertet av København, i anledning prins Christians 18-årsdag.

Den norske tronarvingen prinsesse Ingrid Alexandra (18) var en selvskreven gjest på myndighetsmarkeringen, og hadde fått plass ved jubilantens – og dronningens bord – under gallataffelet på slottet.

TRIO: Kronprinsparet sammen med datteren prinsesse Ingrid Alexandra på vei inn til gallataffel på Christiansborg Slot i København 15. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / NTB

Hun fylte selv 18 år tidligere i år, og har banet vei for moderne myndighetsfeiring blant de rojale tronarvingene. Det er ingen tvil om at prinsen og hans familie har sett til Norge og sine norske kronprinsfamilie-kolleger når de har utarbeidet planen for myndighetsfeiringen.

VED DRONNINGENS BORD: Prinsesse Ingrid Alexandra, som har kjent prins Christian siden han kom til verden, var et naturlig valg som bordkavaler for jubilanten. Også dronning Margrethe hadde fått hedersplass. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / NTB

«Løssluppen» stemning til tross for galla



Felles stikkord er nemlig jevnaldrende ungdommer, musikalske innslag og «løssluppen» stemning til tross for galla – også blant de rojale foreldrene.

Prinsen har fått mye, og berettiget, skryt for sin reflekterte og modne tale om kapittelet han nå legger bak seg, og fremtiden som tronarving.

I likhet med prinsesse Ingrid Alexandra tok også han opp temaer som demokrati, fellesskap og samhold. Prinsen var også ærlig på at han skal gjøre alt i sin makt for å tilfredsstille som kronprins, men at han ikke kunne love at han ikke er feilfri.

«Selvfølgelig vil jeg gjerne være den best tenkelige tronarving, men jeg kommer helt sikkert til å tråkke utenfor. Det blir kanskje ikke med hull i strømpene på mitt første offisielle besøk … far … men så blir det noe annet. Jeg kan ikke levere perfeksjon, for hva er perfeksjon i det hele tatt, men jeg kan love dedikasjon. Jeg vil gi alt hva jeg har, og lære alt hva jeg kan».

Og er det én ting prinsen, som en dag skal ta over tronen etter sin far kronprins Frederik (55), viser at han har opparbeidet seg, er det nemlig gentleman-takter.

På sin offisielle Instagram-profil har det danske kongehuset lagt ut flere bilder fra myndighetsfeiringen, og på ett av bildene har flere av kongehusets følgere sperret opp øynene. Prinsen holder nemlig en veske i hånden, som tilhører prinsesse Ingrid Alexandra.

«Ok, hvorfor holder Christian Ingrids clutch på det tredje bildet?» er det en bruker, som kaller seg Anna.siecla, som undrer seg over.

VAKTE OPPSIKT: Det var flere Instagram-brukere som undret seg over hvorfor prinsen holdt prinsesse Ingrid Alexandras veske under gallataffelen. Foto: Skjermdump / Instagram / Det danske kongehuset

Brukte mors bryllupsfest-antrekk

Spørsmålet har fått flere «likes», og det er tydelig at mange har stusset over dette. Instagram-brukeren som kaller seg Viv_pics forklarer:

«Jeg tror at clutchen falt ned fra bordet, litt usikker på hvordan, akkurat da Christian kom tilbake til plassen sin etter å ha holdt talen. Han plukket den opp, samtidig med at hans mor kom bort til ham. Han klemte først sin mor, før han ga Ingrid clutchen».

DEN GANG DA: Kronprinsesse Mette-Marit bar Emilio Pucci-kjolen under bryllupet til fyrsteparet av Monaco sommeren 2011. Her eskortert til gallamiddagen av arveprins Alois av Liechtenstein. Foto: Lise Åserud / NTB

Den aktuelle clutchen er for øvrig en gammel Fiona Kotur-veske kronprinsesse Mette-Marit brukte under bryllupet til fyrst Albert (65) og fyrstinne Charlène (45 i Monaco i 2011 – i likhet med Emilio Pucci-kjolen som prinsesse Ingrid Alexandra bar under prins Christians myndighetsfest.

Kronprinsesse Mette-Marit (50), som heldigvis ikke var preget av lungefibrose-sykdommen som hun nylig var sykemeldt for, var ikledd en splitter ny kjole designet av nordmannen, og den tidligere Emilio Pucci-sjefdesigneren, Peter Dundas (53).

Gallataffelet ble avsluttet med flere musikalske innslag på Christiansborg Slot, og dansegulvet tok helt av da den danske rapperen Benjamin Hav (38) lagde fest blant kronjuveler, rojale ordener og tiaraer.

