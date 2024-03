Big Daddy Karsten: Fra ballett til skurk i «Purk»

Big Daddy Karsten (36) har lenge vært en kjent artist i Norge. Både som soloartist, men også som medlem av rap-duoen Folkefiender.

I 2016 kom han ut av skapet, og ble Norges første åpent homofile rapper. I 2019 gikk han viralt med låten «Ken Dreams» og i 2021 ble vi kjent med han i Melodi Grand Prix hvor han stilte opp med låten «Smile».

Skuespillerdebut

Nå får han sin skuespillerdebut i krimkomedien «Purk» som skurken «Bikkja». Det å få være med på et slikt prosjekt synes han er helt fantastisk.

– Jeg har hatt lyst til å gjøre skuespill, men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få være med på et sånt prosjekt som det her – så kjapt. Det har vært sykt kult å spille skurk i «Purk», og jeg føler at jeg har vokst mye på det, forteller Marcussen til TV 2.

SKURKER: «Bikkja» og «Tommy», Karsten Marcussen og Lars Berrum på kjøretur. Foto: TV 2

Marcussen får masse skryt for skurkerollen. Alle de etablerte skuespillerne som Ine Jansen og Tone Danielsen applauderer innsatsen hans.

– Mor var operasangerinne

Oppveksten i Arendal førte han raskt inn på scenen. Moren hans var operasangerinne og tok Karsten med på jobb, slik at han tidlig ble scenevant. Moren hans var utdannet i London og jobbet mye i Tyskland, men flyttet etter hvert hjem til Norge og Arendal.

– Jeg ble plassert på en scene før jeg kunne gå. I en ballettoppsetning i Risør Kulturhus var jeg den største, gule sommerfuglen. Det å drive med teater og skuespill er kanskje ikke helt stuerent når du er rapper, men nå har jeg blitt så gammel at jeg ikke bryr meg lenger. Nå har jeg lyst å gjøre det jeg synes er gøy. Det her er bare helt rått.

TVILSOMME FYRER: Lars Berrum og Big Daddy Karsten Marcussen fra en scene i «Purk». Foto: TV 2

Marcussen vokste opp på forskjellige steder i Aust-Agder, men bodde lengst i Arendal. Karakteren hans i «Purk» har han utviklet fra folk han har møtt på gata i Arendal.

– De trengte en «Big guy», som kunne funke. Min inspirasjon til rollen som «Bikkja» er mye av det jeg så på gata i Arendal da jeg bodde der tidlig i 20-årene. Det var tydeligvis noe produsentene kicket på, så det passet bra inn.

Homofil rapper

For Karsten Marcussen var det en lang prosess å stå fram som homofil, selv om han var klar over sin legning fra 12–13 års alderen.



I 2016 kom han ut av skapet og ga ut låten «Ken Dreams» i 2019, hvor han rapper om å ha sex med nesten alle menn i Norges rap-elite.



Han ønsket ikke å legge skjul på homofili i tekstene sine, og har fått mye støtte for sin ærlighet.

SKRYT: Serieskaper for «Purk», Trond Kvernstrøm, skryter Big Daddy Marcussen opp i skyene for hans rolle som skurken «Bikkja» i «Purk». Foto: TV 2

– Hva tenker du om det du gjør som homofil rapper i Norge?

– Jeg tenker at min rolle i rap-Norge er viktig. Jeg synes av og til det er tøft å bære «korset» alene. Jeg vet det er mange som er skeive på en høyere kommersiell hylle enn meg selv.



– Det eneste man skal være som rapper, er å være seg selv. Man skal fortelle sin historie, hva som er viktig, og da er jeg nødt til å være en god representant for rappen og hvor jeg kommer fra, avslutter Marcussen.

«Purk» består av seks episoder og publiseres i sin helhet på TV 2 Play søndag 17. mars. Serien vises med to episoder per dag fra 22. til 24. mars klokken 22.10 på TV 2 Direkte.