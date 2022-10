Bibaa og Nikki ble drept i et djevelsk ritual – så tok politiet «selfier»

Søstrene Bibaa (46) og Nikki (27) ble først ofre for et djevelsk ritual. I tillegg gikk politiet kraftig over streken.

En sommerkveld i juni 2020 feiret Bibaa Henry (46) og Nicole «Nikki» Smallman (27) bursdagen til førstnevnte i Fryent Country Park i Sør-London. Halvsøstrene hadde samlet gode venner til en piknik i parken for å overvære solnedgangen, feste og danse til musikk.

Ved midnatt hadde gjestene forlatt parken, men søstrene ble igjen for å more seg videre – intetanende om hva som skulle hende dem samme natt.

PIKNIK I PARKEN: Søstrene Bibaa Henry og Nikki Smallman dro til Fryent Country Park i London for å feire førstnevntes bursdag. Det endte grufullt. Her er de avbildet i godt humør noen timer før den skjebnesvangre hendelsen. Foto: Metropolitan Police / Scanpix

I dokumentaren Stacey Dooley: Djevelsk dobbeltdrap på TV 2 Play, følger vi søstrenes mor, Mina og hennes ektemann og far til Nikki, Chris Smallman, som forteller om døtrenes grusomme skjebne, politiets oppsiktsvekkende oppførsel og den tunge sorgen i ettertid.

Bibaa og Nikki var halvsøstre med felles mor. Det var 19 års aldersforskjell mellom dem. Til tross for aldersspennet, hadde søsterduoen et tett og nært forhold til hverandre.

Begge var bosatt i London og var travle på hver sin kant.

Bibaa var sosionom, mor og skulle snart bli bestemor. 46-åringen ble beskrevet som en sprudlende person som var glad i å ta seg en fest i ny og ne. Lillesøsteren blir beskrevet som en fargerik og glad jente med forkjærlighet for dyr, fotografi og kunst. Sammen med kjæresten, Adam Stone, drev Nikki også med musikk.

Bursdagsfeiringen for Bibaa natt til 6. juni 2020 skulle ende livene deres på tragisk vis.

Grufullt funn

Dagen etter Bibaa og Nikkis bursdagspiknik, sendte Mina en tekstmelding til døtrene og spurte om hvordan feiringen hadde vært, men ingen av dem responderte.

Også Adam – som ikke hadde vært til stede på bursdagsfesten, men som hadde tekstet med Nikki underveis – forsøkte å nå kjæresten, men uten hell.

Heller ikke 27-åringens venner hadde hørt hennes vante påminnelser om å se til øglen hennes mens hun var borte.

Bekymringene kom snikende og Mina ble urolig. Hun meldte døtrene savnet til Metropolitan Police i London samme dag, men fikk inntrykk av at politiet ikke tok henne på alvor, da de ikke sendte ut en patrulje for å lete etter kvinnene.

Morgenen etter, søndag 7. juni i halv syv-tiden, tok familie og venner saken i egne hender, og dro i gang en leteaksjon.

Etterlysninger av Bibaa og Nikki ble delt på Facebook, lokale sykehus ble oppringt og de pårørende saumfarte parken der søstrene hadde blitt observert sist.

Fremdeles var det intet tegn til at politiet ville dukke opp med det første.

DREPT: Søstrene Bibaa Henry og Nikki Smallman ble funnet drept i parken 7. juni 2020 – over ett døgn etter at de hadde feiret bursdag samme sted. Her avbildet under bursdagspikniken. Foto: Metropolitan Police / Scanpix

I parken fant letegruppen etter hvert noen spor – et par briller og en kniv.

Like etterpå ble Adam møtt av et rystende syn. På bakken lå Bibaa og Nikkis livløse kropper med henholdsvis 12 og 38 knivstikk hver.

I sjokk og vantro ringte han Mina og overleverte den knusende beskjeden. På den andre enden av telefonen brast søstrenes mor i gråt.

Gjorde ofringer

Under én måned etter funnet av søstrene, ble 19-årige Danyal Hussein fra Blackheath sørøst i London arrestert. Politiet hadde funnet spor av Danyals DNA på åstedet da han hadde kuttet seg under ugjerningen.

Hjemme hos tenåringen oppdaget de en nedskrevet, sadistisk plan som kunne knyttes opp mot drapet på Bibaa og Nikki.

På papirlappen hadde Danyal «skrevet» en pakt med djevelen. I avtalen kom det frem at han måtte gjøre minst seks ofringer hver sjette måned, - og kun ofre kvinner. I retur skulle han vinne i lotteriet Mega Millions Super Jackpot. Lappen var signert i 19-åringens eget blod.

DJEVEL-PAKT: 19-årige Danyal Hussein gjorde en «avtale» med djevelen om å ofre seks kvinner i håp om å vinne i million-lotteriet. Pakten ble undertegnet med tenåringens eget blod. Foto: Metropolitan Police / Scanpix

Ransakingen av Danyals PC viste også søk på høyreekstremisme, satanisme og det okkulte.

Under rettssaken i Old Bailey i oktober 2021 kom det frem at Danyal hadde knivstukket Bibaa og Nikki i ett-tiden om morgenen 6. juni. 19-åringen skal deretter ha dratt kroppene deres inn i noen nærliggende busker, der de skal ha ligget uoppdaget i 36 timer, ifølge BBC og The Guardian.

Bibaa skal ha blitt tatt på senga av Danyals angrep ettersom hun ikke hadde noen forsvarssår. Lillesøsteren skal derimot ha forsøkt å forsvare seg etter sårene på beina å dømme.

– Du har begått disse onde angrepene. Du gjorde det for å drepe. Du gjorde det for penger og et villedet ønske om makt, sa dommer Philippa Whipple til tenåringen i retten.

Danyal nektet for drapet og for å ha laget djevel-pakten, men ungdomsgutten ble til slutt tiltalt for drap og dømt til livstid i fengsel, med minimum 35 år bak murene.

FENGSLET: Danyal Hussein ble tiltalt for drapet på Bibaa og Nikki og dømt til minst 35 års fengsel. Her avbildet under varetekt på politistasjonen i Wandsworth etter arrestasjonen. Foto: Metropolitan Police / Scanpix

Tok «selfier» med likene

Det var også et annet urovekkende moment i tilknytning til drapssaken som stakk Mina og Chris dypt i hjertet.

Noen uker etter det bestialske drapet, ble de to politimennene Deniz Jaffer og Jamie Lewis nemlig siktet for tjenesteforsømmelse etter å ha tatt «selfier» sammen med likene av Bibaa og Nikki, mens de skulle holde oppsyn med åstedet. Betjentene hadde delt bildene i to grupper på meldingstjenesten WhatsApp, og kalte ofrene for «døde fugler».

Det kokte over for Mina. Drapet på døtrene tynget henne. Samtidig var hun også rasende og forferdet over politiets sløve rapportering og håndtering av situasjonen – og ikke minst «selfiene».

Overfor The Guardian uttalte hun følgende:

– Jeg hadde ikke engang forestilt meg hvordan de så ut etter drapet, før vi plutselig fikk vite at betjentene hadde tatt bilder. Barna dine er drept, og så hører du dette?!

SORG: Foreldrene til de avdøde søstrene, Mina og Chris Smallman, har gått gjennom mye. Her avbildet etter rettssaken mot Danyal Hussein i oktober i fjor. Foto: Joe Giddens / Scanpix

Mina var overbevist om at situasjonen hadde vært annerledes dersom døtrene hadde vært lyse i huden. Hun mente at Metropolitan Police ville ha rykket ut til parken når det gjaldt, og at Deniz og Jamie ikke ville ha tatt bilder med likene.

– Jeg forsto umiddelbart hvorfor de ikke brydde seg. De brydde seg ikke fordi de så på min datters adresse, og trodde de visste hvem hun var ut fra det – en svart kvinne som bor i en trøblete drabantby, mente hun, og siktet til Bibaa.

– Er de gale?

Den tidligere presten klaget derfor London-politiet inn for Independent Office for Police Conduct (IOPC), for deres mislykkede rapportering og håndtering av drapssaken.

Da rapporten fra IOPC senere kom, ble det konkludert med at nivået på håndteringen av familie og venners henvendelser da søstrene forsvant, var «uakseptabel». Det ble også gitt en beklagelse fra politiet.

Men Mina avfeide beklagelsen.

– Det er bare så frustrerende. Du prøver å komme deg videre. Den rapporten representerer den tiden i livet da vi lette desperat etter barna våre, og da vi måtte sette i gang vår egen leteaksjon. Og politiet vil gi oss en unnskyldning. Er de gale? Hva tenker de med? «Beklager» er noe du sier når du skubber borti noen, sier hun i dokumentaren.

RASTE: Mor til Bibaa Henry (t.v.) og Nikki Smallman, Mina Smallman, raste over politiets håndtering av drapssaken. Foto: Victoria Jones / Scanpix

Ifølge rapporten skal politiet ha mottatt tre henvendelser fra Bibaa og Nikkis familie og venner på kvelden 6. juni.

Senere skal en vaktsjef ha besluttet å slette politiloggen, og en medarbeider skal ha registrert unøyaktige opplysninger rundt søstrenes antagelige oppholdssted. Politiet skal heller ikke ha sendt ut patrulje på saken før på formiddagen 7. juni.

Videre skal operatøren ha kalt de savnede for «mistenkte», og virket avvisende da en av kvinnenes venner ringte for å rådføre seg etter å ha funnet ledetråder i parken.

Rapporten avviste Minas antydninger om at det skal ha vært visse holdninger og fordommer basert på døtrenes etnisitet og bosted blant politiet.

Mina kunne imidlertid trøste seg med at de to politibetjentene ble straffet for «selfiene».

I desember 2021 ble Deniz og Jamie dømt til fengsel på to år og ni måneder hver. Begge ble oppsagt fra stillingene sine i Metropolitan Police.

Dommer Mark Lucraft beskrev ugjerningen som «forferdelig» og «gjort for billig moro» i retten.

Senest i mai i år anket politimennene straffen, men anken ble avvist, ifølge BBC.

– Viktig å huske hvordan de levde

Tapet av døtrene tæret voldsomt på Minas psyke i lang tid. Troen ble hennes viktigste styrke og trøst gjennom sorgen. Mannen Chris søkte tilflukt i tennis.

Kent-kvinnen har imidlertid i ettertid tilgitt drapsmannen for ugjerningen fordi han «åpenbart var syk».

MINNES: Søstrene Bibaa Henry og Nikki Smallman lever videre i familien og vennenes minner. Her avbildet under bursdagsfeiringen for to år siden. Foto: Metropolitan Police / Scanpix

Politiet er derimot en annen sak. I kjølvannet av drapet på Bibaa og Nikki, har Mina funnet aktivisten i seg, og blitt en fremoverlent talsperson for vold mot kvinner og seksuell trakassering.

– Hver gang en ung kvinne blir meldt savnet eller vi får et innblikk i den giftige politi-kulturen, er vi tilbake til start, sier Mina i dokumentaren.

– Hver gang Bibaa og Nikki blir nevnt, så blir jeg fylt med tårer. Det kommer og går i bølgedaler, deler Chris.

Paret ønsker å minnes døtrene på en god måte.

– Det er viktig å huske hvordan de levde, og ikke hvordan de døde. Bibaa som den fantastiske sosionomen hun var, og Nikki som solstrålen. Vi trenger å finne solskinnet i regnet, avslutter Mina.

