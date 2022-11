Bianca Ingrosso avslører: – Det er veldig trist

KLAR FOR FEST: Ingrosso møtte opp på den røde løperen før ELLE-gallaen. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Torsdag kveld strømmet kjendisene til Stordalens nye hotell, Sommerro, for årets ELLE-galla. Det er den første gangen motemagasinet ELLE inviterer til galla.

Blant de omtrent 150 inviterte gjestene, tok influenser Bianca Ingrosso turen fra Stockholm for å delta på kveldens begivenhet.

– Det er utrolig gøy å bli invitert til den norske ELLE-gallaen, sier den svenske stjernen.

– Jeg har ikke fått sett så mye av Oslo, siden jeg reiser tilbake til Sverige i morgen tidlig. Jeg tenker å ta meg en hel helg her senere faktisk, slik at jeg får sjekke ut byen ordentlig.

Åpen om ensomhet

Tidligere har Bianca Ingrosso vært ærlig om å føle på ensomhet.

I en YouTube-video fra 2020 deler hun åpenhjertelig om å ikke ha så mange venner, og at hun opplever angst etter å ha vært med mange mennesker.

– Jeg har ikke så mange nære venner. Jeg liker ikke å ta inn folk så nært, sier Ingrosso i videoen.

Til God kveld Norge avslører Ingrosso at hun ofte er alene i julen.

– Hele familien min jobber i julen, så da føler jeg meg ofte ensom, forteller hun på den røde løperen.

– Alle vennene mine drar hjem til sine egne familier, mens min familie drar bort for å dra på jobb. Derfor blir jeg egentlig liggende alene i leiligheten min.

– Det er veldig trist. Jeg blir nok alltid litt deprimert i julen.

MOR OG DATTER: Bianca sammen med moren, artist Pernilla Wahlgren. Foto: Robert Eklund

Kjendisfamilie

Med over én million følgere på Instagram, eget sminkemerke og eget TV-show, er Bianca Ingrosso blitt en av Sveriges største stjerner.

27-åringen er datter av den svenske artisten Pernilla Wahlgren (54). Familien ble spesielt kjent i Norden etter familiens realityserie «Wahlgrens verden», der seerne får et innblikk i kjendisfamiliens hverdag.

Biancas lillebror, Benjamin Ingrosso er også artist. I løpet av karrieren har han representert Sverige i Eurovision Song Contest og blitt en av landets mest profilerte artister.

Når God kveld Norge møtte artisten tidligere i år, var han nylig koblet opp med den norske modellen Frøya Winther (24). Artisten var imidlertid hemmelighetsfull om romanseryktene.

– Jeg er forelsket i meg selv

I august kunne Bianca Ingrosso dele at hun nylig hadde blitt singel. Hun har tidligere hatt forhold med Phillipe Cohen gjennom åtte år, til tross for at paret offentlig har gjort det slutt og funnet tilbake til hverandre flere ganger.

På den røde løperen bekrefter Ingrosso at hun fortsatt er singel.

– Jeg har det veldig bra. Jeg er forelsket i meg selv egentlig, og det er veldig lenge siden jeg har følt på det, deler hun med God kveld Norge.