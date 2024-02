Beyoncés nyhet begeistrer fansen

Beyoncé (42) har det siste døgnet fått mye eksponering.

Hun stilte opp i en reklame for Verizon som ble sendt under beste sendetid i Super Bowl-finalen.

.@Beyonce can break the internet. But can she break Verizon? pic.twitter.com/kWayhBFxbj — Verizon (@Verizon) February 12, 2024

Samtidig benyttet hun oppmerksomhets-vinduet til å annonsere en egen nyhet.

Natt til mandag fikk hennes over 300 millioner Instagram-følgere vite at hun kommer med nytt album i mars.

Tilbake til røttene

Smakebiten fra popstjerna, som er født i Texas, tyder på at musikken blir mer i country-sjangeren.

De to ferske singlene «16 Carriages» og «Texas Hold 'em» kom først på Tidal.

Fikk fart på spekulasjonene

På begge promo-bildene er hun iført hatt – likt som på Grammy utdelingen forrige helg.



Enkelte seere stusset da over antrekket, og noen spekulerte i om hatten var for å holde lav profil og kanskje signaliserte en pause fra rampelyset.

POPULÆR: Kjendisene stilte seg i kø for å få et bilde med stjerna under musikkutdelingen. Foto: Chris Pizzello / AP

Nå kommenterer flere at «de visste» antrekket hadde en mening bak seg.

«COUNTRYONCÉ», skriver en Instagram-følger, mens mange varsler at de skal få tak i støvler for å forberede seg til den nye musikken.



Det påpekes også at artisten trer inn i en sjanger som svarte stod i spissen for.

I 2009 kom Beyoncé og Lady Gaga med låten «Telephone», og en filmatisk musikkvideo som endte med et løfte om en fortsettelse.

Den kom aldri.

I 2016 utga Lady Gaga et album med country-elementer. Fansen mener at Gaga «må» være med på dette albumet.

STJERNER: Lady Gaga og Beyoncé på et Billboard-arrangement i 2009. Foto: Evan Agostini / AP

Country-dominans?



Ektemann Jay-Z kom med et stikk under Grammy-utdelingen under sin takketale – hvor han ikke nevnte Beyoncés navn, men stusset over at hun, til tross for sine 32 Grammy-priser, aldri har vunnet i kategorien «beste album».

Hennes følgere håper album-nyheten fører til at hun gjør rent bord i country-prisutdelingen CMA.

Da Beyoncé slapp albumet «Renaissance» i 2022, varslet hun at dette var en del av et tredelt prosjekt.



Umiddelbart begynte folk å snakke om hvordan de tre lydprosjektene ville høres ut – og både house og country ble nevnt. Begge spådommene ser det ut til at de traff på.

Nå diskuteres det på X om det siste prosjektet vil være rock.