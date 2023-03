Beyoncé og Adidas avslutter samarbeid

I 2019 ble det kjent at Beyoncé Knowles-Carter (41) hadde fått Adidas som samarbeidspartner for klesmerket Ivy Park, grunnlagt i 2016.

Klesmerket startet hun med fast fashion-kjeden Topshop, men etter to og et halvt år droppet hun samarbeidet, og ble eneeier av Ivy Park, melder W Magazine.

Etter flere år med giganten Adidas, skal begge parter nå være enige om å avslutte avtalen, melder TMZ.

I februar meldte The Wall Street Journal at salget ikke har gått like bra som tidligere år, noe som førte til et hull på 200 millioner dollar i Adidas forventede inntekt.

I 2022 hadde salget av Ivy Park en nedgang på over 50 prosent, og tjente inn rundt 40 millioner dollar, mens Adidas forventet 250 millioner i salg.

Inntjeningen er betydelig lavere enn året før, som endte på 93 millioner dollar, skriver TMZ.

Kontrakten mellom selskapet og artisten slutter etter 2023. Ifølge The Wall Street Journal har sjefer tidligere diskutert å enten avslutte kontrakten eller fornye konseptet.

I oktober i fjor brøt Adidas med rapper Kanye West, etter at han kom med antisemittiske uttalelser. Yeezy-samarbeidet var en viktig del av inntektsgrunnlaget for selskapet. I mars varslet selskapet at 2023 blir et «overgangsår», hvor de forventer nedgang i salget og å redusere utbytte til aksjonærer.