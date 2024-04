Beyoncé hetses etter tekstendring

Denne påsken slapp Beyoncé (42) sitt countryinspirerte album «Cowboy Carter», som allerede har slått flere rekorder. Albumet har blitt godt mottatt av både anmeldere og lyttere.

Men én av låtene har vekket oppsikt blant fansen - nemlig artistens tolkning av klassikeren «Jolene», opprinnelig fremført av Dolly Parton (78).

«Ingen vil ha ham, men han vil ha alle», er blant kommentarene som nå florerer på sosiale medier om sangerens ektemann Jay-Z.

IKKE FORNØYD: Fansen har vist misnøye rundt den nye versjonen av Dolly Parton-klassikeren. Foto: ROBYN BECK, VALERIE MACON

Drastiske endringer i teksten

Albumet inkluderer både originale låter og duetter med store stjerner som blant andre Miley Cyrus (31), Post Malone (28) og countrylegenden Willie Nelson (90), men også flere tolkninger av kjente låter.



Én av tolkningene hennes er av countryklassikeren «Jolene» fra 1974, som handler om hvordan Dolly Parton, låtens artist, bønnfaller «Jolene» om å ikke stjele mannen hennes. Men Beyoncé har en litt annerledes tilnærming til sin versjon av «Jolene».



HOLD DEG UNNA: Beyoncé kommer med en tydelig advarsel til «Jolene» i hennes nye versjon av låten. Her avbildet på iHeartRadio Music Awards 1. april i år. Foto: Mario Anzuoni

Dolly Parton sin opprinnelige tekst lyder som følger:

«Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

I'm begging of you please don't take my man

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Please don't take him just because you can



Your beauty is beyond compare

With flaming locks of auburn hair

With ivory skin and eyes of emerald green

Your smile is like a breath of spring

Your voice is soft like summer rain

And I cannot compete with you

Jolene»



Beyoncés tekst lyder slik:

«Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

I’m warnin’ you, don’t come for my man

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Don’t take the chance because you think you can



You’re beautiful, beyond compare

Takes more than beauty and seductive stares

To come between a family and a happy man

Jolene, I’m a woman too

Thе games you play are nothing new

So you don’t want no hеat with me, Jolene



We’ve been deep in love for twenty years

I raised that man, I raised his kids

I know my man better than he knows himself (Yeah, what?)

I can easily understand

Why you're attracted to my man

But you don't want this smoke, so shoot your shot with someone else»

Mens Dolly Parton sin tilnærming er mer sårbar, er Beyoncé sin konfronterende. Og det tok ikke lang tid før fansen dro paralleller mellom sangteksten og ektemannen Jay-Z sin påståtte affære.

«Ingen vil ha mannen din»

I 2014 gikk det sjokkbølger gjennom både Hollywood og resten av verden da en video Solange Knowles, Beyoncé sin søster, som slo til Jay-Z i en heis ble lekket til pressen.

Det har vært mye spekulasjoner rundt hva som egentlig skjedde, og Beyoncé har flere ganger referert til hendelsen i egen musikk. Som for eksempel albumet «Lemonade» fra 2016.

SPEKULASJONER: Selv om verken Beyoncé eller Jay-Z direkte har bekreftet at han tidligere har vært utro, har det blitt hintet til ved flere anledninger. Foto: MIKE BLAKE

Derfor er fansen igjen raskt ute med å koble «Jolene»-teksten opp mot samme situasjon, nemlig Jay-Z sin angivelige utroskap. Selv om Dolly Parton har gitt den nye versjonen tommel opp, er ikke fansen like begeistret.

Gjennom sosiale medier har flere kritisert hvordan Beyoncé legger skylden på kvinnen, i stedet for sin egen mann. På TikTok har det blitt lagt ut videoer hvor de gjør narr påstanden «I can easily understand why you're attracted to my man».

På den anonyme sosiale medier-siden Reddit ble det lagt ut et innlegg som viser forskjellen på teksten. Innlegget har 1500 kommentarer, hvor flere er kritisk til den moderne versjonen.

«INGEN VIL HA HAM»: Fansen mener sangteksten handler om Jay-Z, og er uenig i påstandene fra sangeren. Her avbildet i Foto: Chris Pizzello

«Hvor mange ganger var han utro igjen?».

«Jeg liker Beyoncé, men hun gir en veldig «velg meg»-energi mot en mann som var utro mot henne. Mannen hører hjemme på gata. Ingen vil ha ham, men han vil ha alle».

«Personlig ville jeg vært flau om jeg måtte si at jeg hadde oppdratt min egen mann. Altså, som om jeg med vilje hadde valgt en mann som trengte oppdragelse, det er ikke noe å være stolt av».

«Om mannen din faktisk er din mann, hadde du ikke trengt å trygle ham om å være trofast. Da vet du at han ikke hadde rotet med andre».

Beyoncé selv har ikke svart på kritikken fra fansen. Ettersom sangeren ikke er fremmed for at både media og fansen analyserer og spekulerer rundt låtene hennes, er det ikke sannsynlig at hun vil kommentere – denne gangen heller.