«Beverly Hills»-stjerne: Kreften har spredt seg til hjernen

KREFT: Shannen Doherty deler den triste nyheten om at kreften har spredd seg til hjernen. Foto: Jason Kempin

Shannen Doherty (52), som ble verdensberømt som skuespiller i den populære TV-serien «Beverly Hills 90210» på 1990-tallet, forteller at kreftsykdommen har blitt verre.

I 2015 ble hun diagnostisert med brystkreft.

Nå har sykdommen spredt seg til hjernen, skriver hun på Instagram.

«Frykten min er åpenbar»

Tirsdag denne uken delte hun den triste beskjeden med sine 1,9 millioner følgere på appen.

«12. januar fant den første runden med stråling sted. Frykten min er åpenbar. Jeg er ekstremt klaustrofobisk, og det har skjedd mye i livet mitt», skriver hun på en Instagram-video, hvor hun får strålebehandling.



DELER: Her får skuespilleren strålebehandling. Foto: Skjermdump fra Instagram

«Jeg er heldig siden jeg har gode leger som Amin Mirahdi og de fantastiske teknikerne ved Cedar-Sinai. Men den frykten … uroen … timingen for det hele … Slik kan kreft kan se ut», fortsetter hun i innlegget.

Fått skryt for åpenheten

I 2016, et år etter hun ble diagnostisert med brystkreft, kunne skuespilleren avsløre i et eksklusivt intervju med Entertainment Tonight at kreften hadde spredd seg til lymfene.

– Jeg hadde brystkreft som spredde seg til lymfene, og fra en av mine operasjoner oppdaget vi at noen av kreftcellene hadde gått ut i lymfeknutene. Av den grunn er jeg nå i full gang med cellegift og deretter strålebehandling, fortalte hun til Entertainment Tonight.

Hun har gjennomgått omfattende cellegiftkurer og har måttet operere bort ett av brystene.

Shannen Doherty er ærlig om sykdommen og bekjempelsen av kreften.

– Det ukjente er alltid den skumleste delen. Kommer cellegiften til å virke? Kommer strålingen til å virke? Må jeg gjennomgå dette flere ganger? Jeg skal klare det meste og smerte er overkommelig, også å leve uten bryster. Det verste er bekymringen for fremtiden og hvordan den vil påvirke de du er glad i, sa skuespilleren i intervjuet.

Doherty har fått masse skryt for sitt pågangsmot og åpenhet rundt sykdommen.