DØD: Joe E. Tata er mest kjent for sin rolle i «Beverly Hills, 90210». Foto: Tsuni / USA / Alamy / Stella Pictures

Skuespiller Joe E. Tata, mest kjent for sin rolle som Nat Bussichio i «Beverly Hills, 90210», er død. Han ble 86 år gammel.

Det er «90210»-medskuespiller Ian Ziering som deler nyheten om Tatas død på Instagram.

– Mine kondolanser går til hans familie og venner, og alle andre han også var nær. Hvil i fred Joey, skriver han.

– En av de lykkeligste

I innlegget bemerket Ziering hvordan Tatas dødsfall kom etter at «90210»-familien nylig har mistet to andre medlemmer.

– De siste månedene har vi mistet Jessica Klein, en av 90210 sine mest produktive forfattere og produsenter, Denise Dowse som spilte Mrs. Teasley.

– Nå er jeg veldig lei meg for å si at Joe E. Tata har gått bort.

Dowse døde for under to uker siden etter å ha tapt kampen mot hjernehinnebetennelse.

– Han var en av de lykkeligste menneskene jeg noen gang har jobbet med. Han var like sjenerøs med sin visdom som han var med sin vennlighet, skriver Ziering videre.

Fikk påvist Alzheimers

I oktober 2021 opprettet Tatas datter, Kelly, en pengeinnsamling gjennom «GoFundMe». Det var for å hjelpe faren med pleie og reiseutgifter, skriver People.

På nettsiden avslørte hun at farens helse tok «en vending til det verre» i 2014. Samt at han offisielt ble diagnostisert med sykdommen Alzheimers i 2018.

– Nå, 86 år gammel, har sykdommen hans kommet til sluttfasen, skrev hun på nettsiden den gang.

– Han tilbringer dagene sine redd og forvirret. De få gangene jeg har sett ham, er det lettelse og glede i øynene hans.

– En utrolig far

Datteren skrev også at «Nat» var en kjærlig farsfigur for barna sine, ifølge magasinet.

– Faren min, Joey, er i det virkelige liv ærlig, snill og en utrolig far.

Tata var også kjent for sine rolle i serien «Batman and The Time Tunnel».

Hans siste TV-opptreden kom i 2014 da han spilte i Hans siste TV-kreditt kom i 2014 da han spilte i ABC Family's «Mystery Girls».