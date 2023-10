Besvimer under innspilling – blir sendt av gårde i ambulanse

Så langt har «Kokkeskolen» vært skånet for intriger og dramatikk. Den tredje skoletimen blir derimot av den dramatiske sorten.

Da TV 2-programmet ble spilt inn før sommeren, nærmet gradestokken seg 30 varmegrader. Varme, blandet med stress og høye skuldre ble ingen suksessoppskrift.

Under skoletimen, ledet av gjesteforeleser og Michelin-kokken Nicolai Ellitsgaard, faller én av deltakerne om og besvimer.

MANGE FAKTORER: Hanna-Martine Slåttland Baller tror en kombinasjon av lite væske, ujevn mengde med mat, varme og mye stress førte til at hun svimte av. Foto: TV 2

Rart å se det på TV

– Det var en god gryte som kroppen min hadde blitt utsatt for, og da sa kroppen nei. Jeg besvimte to ganger etter hverandre – sikkert fordi batteriet var flatt, forteller influenser Hanna-Martine Slåttland Baller (24) i tirsdagens episode.

Se hva som skjedde med Hanna-Martine Slåttland Baller i videoen under:

Til TV 2 beskriver Slåttland Baller det hele som svært ubehagelig.

– Det som er veldig rart er at jeg føler at jeg opplevde det, men samtidig ikke – fordi åpenbart så svimer jeg jo av. Det er begrensa hvor mye man får med seg av det. Det er nesten som en litt rar fylleangst, når man våkner opp og bare: «Eh, hva skjedde i går?» Sånn følte jeg det var på en måte, forklarer hun.

Selv om hendelsen er uklar for 24-åringen den dag i dag, har hun fått se hva som skjedde, samt snakket med deltakere og produksjonen. Selv beskriver hun det som veldig rart å se seg selv svime av.

– Da fikk jeg det så klart foran meg, akkurat hvordan det så ut. Men for meg er hele dagen en kjempestor «hva i all verden var det som foregikk?».

BEKYMRET: Deltakerne ble bekymret for Slåttland Baller, da de innså at hun svimte av. Foto: TV 2

Influenseren forteller at det var lite som tilsa at dagen skulle ta en dramatisk vending. Eneste hun kjente på var varmen – noe hun sier alle deltakerne også gjorde.

– Vi hadde tulla om det: «I dag er det bare nummeret før noen går i bakken og svimer av». For det var virkelig så varmt, kanskje sommerens varmeste dag.

INVESTERT: Hanna-Martine Slåttland Baller gledet seg stort til dagens tema, samt besøk av gjesteforeleseren, Nicolai Ellitsgaard. – Jeg var så investert i alt som skjedde den dagen. Foto: TV 2

– Stoppet opp for meg

Underveis i skoletimen ga Slåttland Baller uttrykk for at hun ikke var til stede.

– Jeg satt og noterte, og plutselig, når jeg da begynte å kjenne at noe ikke var helt som det skulle, så kikket jeg i grunnboka som jeg skrev i. Jeg hadde skrevet det som hadde blitt sagt, også hadde jeg plutselig laget en strek. På en måte som at det bare har stoppet opp for meg, forteller hun.

ENGASJERT: Etter en litt trå uke med kjøtt friskt i minnet, gledet 24-åringen seg til nytt tema: fisk. Foto: TV 2

Da innså 24-åringen at hun trengte vann.

– Men i respekt av han som var der, tenkte jeg: «Nei, nå må jeg puste litt, slappe av, tenke på noe annet, så tar jeg meg sammen, også går det her bra»

– Også går det jo ikke bra.

KLARTE IKKE SE: Før Slåttland Baller gikk i bakken, uttrykte hun at hun ikke klarte å se. Foto: TV 2

Borte i ti minutter

Deltakerne rundt forstod raskt at 24-åringen var i ferd med å besvime, og beskriver det som ubehagelig og vondt å se i episoden.

– Jeg ble først borte i noen minutter, og så vekt opp igjen. Dette husker jeg ingenting av, det har jeg bare blitt fortalt. Jeg får i meg litt is. Så går det ikke mange minuttene, så blir jeg borte igjen. Da er jeg borte i ti minutter, og ligger ute og har spasmer, vrir meg og er helt vekk, forteller hun.

Da ringer produksjonen etter ambulanse.

– Det har jo blitt klippet til veldig fint, og på en måte veldig lite dramatisk, men da bestemte produksjonen seg for at nå må vi ta grep. Det å være borte såpass lenge er jo ikke helt vanlig.

IVARETATT: Hanna-Martine Slåttland Baller sier at hun følte seg godt ivaretatt, både av produksjonen og deltakerne. Foto: TV 2

Inne i ambulansen våknet 24-åringen sakte, men sikkert – fremdeles svært døsig.

På vei til legevakt ble hun sjekket for hva som kunne feile henne. Etter å ha blitt observert i noen timer på legevakten, fikk hun beskjed om at det høyst sannsynlig var en dehydrering som var årsaken til besvimelsene. Å ta det med ro var oppfordringen fra legen, noe som var vanskelig for 24-åringen å innfinne seg med.

– Jeg var veldig gira på å komme inn igjen. «Du kan si så mye du vil at jeg skal ligge å slappe av, men det er ikke aktuelt». Jeg merket jo at det var en slags adrenalinfølelse, hvor kroppen bare går i motstand- og forsvarsmodus, og kjemper for å være med på noe man har lyst til å være med på. Det var veldig viktig for meg, at det skulle ikke slutte der, sier hun.

BORTE: Hanna-Martine Slåttland Baller forteller at hun var helt borte. – Jeg trodde på et punkt at noen tulla med meg. Jeg var helt ute av det. Foto: TV 2

Ble ekstra påpasselig

Selv om den dramatiske dagen er uklar for influenseren, er hun svært takknemlig for deltakerne og produksjonen som tok så godt vare på henne.

– Jeg følte meg veldig godt ivaretatt, og at det ble tatt på høyeste alvor. Da jeg fikk høre at de tok så godt vare på meg, men også hadde vært så bekymret – det synes jeg er veldig søtt og fint å høre. Det sier noe om hvor fint samhold vi faktisk hadde. Det ble veldig dramatisk, og da var det ikke noe rart at det gikk inn på de andre også, sier hun.

BEKYMRET: Maud Angelica Behn ble bekymret, da Hanna-Martine Slåttland Baller måtte fraktes i ambulanse. Foto: TV 2

Ifølge Slåttland Baller ble produksjonen i etterkant ekstra påpasselig, og sørget for at deltakerne fikk i seg nok væske og mat under innspillingen.

– Det går litt unna, det er stressende, det er mye som skjer, så det er jo ikke så rart at sånne bommerter kan skje. Man vil vise seg fra sin beste side, og da prioriterer man kanskje heller å stå på litt ekstra, enn å sette seg ned å nyte en lang lunsj.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier at produksjonen reagerte umiddelbart, da 24-åringen begynte å føle seg dårlig.

– Hun ble tatt vare på av kvalifisert personell, legevakt ble kontaktet, og i samråd med dem ble ambulanse tilkalt.

– «Kokkeskolen» er en tøff og intensiv opplevelse for elevene, og i tillegg var det svært varmt på Hurdal under opptaksperioden. Å få i seg nok mat og drikke var svært viktig for elevene i denne perioden, og dette ble fulgt ekstra nøye opp etter Hanna-Martines illebefinnende, sier han.

TIL LEGEVAKT: Influenseren ble fraktet til legevakt. hvor hun ble observert i flere timer. Foto: TV 2

Føler seg i god form

Å vise den dramatiske hendelsen på TV beskriver hun som veldig rart.

– Det har jeg ikke opplevd så veldig mye i mitt liv – at man svimer av, så er det to kameraer oppi ansiktet mitt, sier hun og småflirer.

Hva som skjer for influenseren videre i konkurransen gjenstår å se. I etterkant av innspillingen har hun vært hos legen, som har betrygget henne med at alt ser bra ut. Selv føler hun seg i god form.

– Det var nok bare en skikkelig kroppslig reaksjon på høyt trykk og press over en lang periode.

«Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» sendes hver tirsdag fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og er tilgjengelig på TV 2 Play.