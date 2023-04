Beslutningen kan ha reddet Støres liv

I den nye episoden av TV 2-podkasten «Fredrik og Kadafi» åpner statsminister Jonas Gahr Støre (62) opp om de dramatiske timene under det dødelige terrorangrepet på Serena hotell i Kabul den 14. januar i 2008.

– Jeg har snakket med kloke mennesker, som man snakker med etter noe sånt, som sier at veldig mye av den opplevelsen sitter i kroppen. Du kan gjenskape den ved å gå til kroppen og lytte. Jeg husker lobbyen og alt det som skjedde der veldig klart, sier Støre.

MIDT I DRAMAET: TV 2s erfarne utenriksreporter Fredrik Græsvik fotografert i 2008, samme år som han opplevde terrorangrepet i Kabul. Foto: TV 2

TV 2-journalist Fredrik Græsvik (56), som spiller inn den aktuelle podkast-episoden uten sin makker Kadafi Zaman (49), var selv til stede da flere terrorister fra Taliban stormet hotellet med selvmordsvester, granater og AK-47-geværer.

– Angrepet på Serena hotell er et av de mest dramatiske øyeblikkene i løpet av min karriere. Og definitivt et av de aller tristeste. Ikke minst viste det meg hvor skjørt livet er, og hvor tilfeldig terroren kan ramme, sier utenriksreporteren gjennom 30 år.

Tilfeldigheter

Mens Græsvik først bevitnet dramaet fra hotellrommet, satt daværende utenriksminister Støre i et møte i hotellets underetasje.

– Det møtet skulle slutte klokken 18, afghansk tid. Og så gikk det litt på overtid. Jeg ledet møtet, og lot det gå litt over. I ettertid, ville jo vi vært oppe i den lobbyen noen minutter før... Men det var vi altså ikke, sier Støre om beslutningen som kan ha reddet hans liv.

I lobbyen var derimot Dagblad-journalist Carsten Thomassen. Han kom til Kabul med et senere fly enn resten av det norske følget, og ventet på Støre da han ble skutt av en terrorist.

– Bare tilfeldigheter gjorde at Støre ikke var i resepsjonsområdet da angrepet startet. Carsten stod og ventet på ham for å gjøre et intervju. Men Støre hadde hele tiden livvakter fra PST rundt seg. Væpnede vakter som kunne ha bidratt til å stanse angrepet hvis de hadde møtt på gjerningsmannen, sier Græsvik til TV 2.

ÅPNER OPP: I TV 2-podkasten «Fredrik og Kadafi» gir statsminister Jonas Gahr Støre et åpenhjertig intervju til Fredrik Græsvik. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Døde mellom hendene våre

Sammen med en fotograf, tok Græsvik seg ned i lobbyen kort tid etter angrepet.

– I utgangspunktet ikke et veldig smart valg, men det var jo sånn at vi var på jobb. Vi skjønte etterpå at vi beveget oss inn i et veldig farlig terreng, men vi klarte å unngå drapsmannen – han som gikk rundt og skjøt, forklarer han i podkasten.

TV 2-reporteren fulgte blodspor i hotellets lobby, og fikk vite at Thomassen og UDs Bjørn Svenungsen var hardt skadet.

– Vi ble tatt med ned i kjelleren av en av PTS-vaktene. Da hadde vi sett at det lå endel omkomne, og hadde forsøkt å hjelpe noen av dem. Noen døde bokstavelig talt mellom hendene våre mens vi holdt på med førstehjelp, sier Græsvik.

Støre og den norske delegasjonen ble evakuert til en personalkantine uten vinduer i hotellets kjeller.

EVAKUERT: Den daværende utenriksministeren, presse og resten av den norske delegasjonen ble evakuert i kjelleren på Serena Hotel under terroraksjonen. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

– Det var en fortvilet opplevelse, for der satt vi og kom ikke ut. Jeg var opptatt av: «Kan vi komme ut? Kan vi hjelpe? Kan de vaktene jeg har komme opp?». Vi hørte om at både min medarbeider, Bjørn, og Carsten var såret, uklart hvor alvorlig. Men vi var under streng beordring til å være der. Det tok tid før vi kom oss ut. Da jeg kom opp, så var det en fryktelig scene. Blod. Du kunne se at det hadde vært skyting, sier Støre.

Stort tap

Den daværende utenriksministeren ble ført i sikkerhet nærmere flyplassen i Kabul.

– Det var da vi kom dit at vi fikk høre at Carstens liv ikke hadde stått til å redde. Det var en utrolig sterk natt, og det var også slik at Bjørns liv hang helt i balansen der. Han har overlevd, og vi gjorde mye for å hjelpe ham også medisinsk etterpå. Han er nå tilbake i jobb, og er en fantastisk flott fyr. Men tapet av Carsten Thomassen, er også tapet av en av dine dyktige kolleger på utenriksjournalistikk. Pappa til to jenter og samboer. Det døgnet sitter veldig i fortsatt, sier Støre til Græsvik under podkastintervjuet.

To vakter ved hotellet ble også drept i angrepet, samt en kvinnelig filippinsk hotellansatt og en amerikansk statsborger.

TRAGISK UTFALL: Dagbladet-journalist Carsten Thomassen blir evakuert av norske journalister og norske og amerikanske soldater fra Serena hotell. Fredrik Græsvik er mannen i lyseblå skjorte. Foto: Stian Lysberg Solum

– Samlet sett har det vært mange dramatiske opplevelser gjennom tre tiår som utenriksreporter, men dette angrepet har preget meg spesielt hardt fordi jeg mistet en god kollega, sier TV 2-reporteren.

Græsvik husker selv hvordan han ringte hjem til sin datter for å formidle at han var i sikkerhet. I podkasten spør han Støre om hvordan det var for ham å være pappa i midt oppe i den dramatiske situasjonen.

– Da jeg kom hjem til huset mitt, utpå morgenkvisten et døgn etter, så var litt av instinktet mitt å prøve å beskytte dem fra dette. Jeg behøvde ikke å ta hele historien for dem, der de var da, sier han og forteller at det er først i ettertid hans tre barn har forstått hvilken dramatikk han befant seg midt oppe i.

STORT TAP: Støre taler i bisettelsen til Dagbladet-journalist Carsten Thomassen som mistet livet under terrorangrepet i Kabul i 2008. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB

Orket ikke mer

For TV 2-reporteren markerte terrorangrepet et personlig skille.

– Jeg opplevde at jeg etter det ikke lenger kunne fortelle min datter de samme løgnene, om at det var trygt der ute. At: «Pappa skal bare se noen krige, og snakke med dem», sier han i podkasten.

For halvannet år siden erkjente Græsvik at summen av dramatiske opplevelser hadde blitt så stor at han ga beskjed om at han ikke lenger orker å ta på seg denne type oppdrag i samme utstrekning som tidligere.

Men minnene fra et langt liv i felten, består.

– Hver gang jeg treffer noen av de jeg delte denne opplevelsen med, faller tankene tilbake til januarkvelden i Kabul i 2008. Dette gjelder også i mine møter med statsministeren. Kabul-turen vil nok for alltid binde oss som var der sammen på en helt spesiell måte. Selv om det ikke er slik at dette er et tema hver gang vi treffes, er det likevel slik at det av og til er godt å snakke om frykten og fortvilelsen vi følte da. Vonde minner som vi vil bære med oss gjennom livet, sier han.

Her kan du høre podkasten «Fredrik og Kadafi».