Beskriver seieren som et antiklimaks: – Kroppen kapitulerte

I sommer tok tolv kjendiser turen til Steinsjøen gård for å konkurrere i Farmen kjendis. I seks uker skulle deltakerne leve som om det var 1923.

Det har bydd på dramatikk, konflikter og følelsesladde øyeblikk. Alt bygget opp til den store finalen, der én til slutt kunne glede seg over den gjeve vinnertittelen og en splitter ny bil som premie.

Etter en intens finale mellom Sofie Karlstad (25) og Trond Moi (53), var det kjendiskokken som kunne kalle seg vinneren av Farmen kjendis.

Det ble derimot ikke bare jubel å stikke av med seieren.

VANT: Det var Trond Moi som stakk av med seieren i Farmen kjendis. Foto: Christian Roth Christensen / TV

Gikk ikke inn for å vinne

Moi fikk vite at han skulle inn på gården kun noen få dager før avreise. Han hadde lenge hatt lyst til å være med, og var spent da deltakelsen var bekreftet.

Det er ikke uvanlig at deltakere går inn med tøffe taktikker og ambisjoner om å spille «skittent». Premien er tross alt en bil til en verdi av 616.000 kroner. Det var derimot ikke tilfellet for Moi.

– Jeg gikk ikke inn for å vinne. Jeg gikk inn for å prøve å være der i hvert fall et par uker, for å få opplevelsen av å være på det kjøkkenet. Det var mitt store mål, sier han og legger til:

– Alt etter to uker, det var bare ren bonus.

Han hadde få tanker om å vinne helt fram til finaleuken. Da begynte det å snike seg inn noen få tanker. Likevel var ikke dette målet hans.

– Jeg prøvde å lage mest mulig god stemning. Det var ikke å vinne på liv og død, forteller kjendiskokken.

KLAR TAKTIKK: Trond Moi var opptatt av å glede folk med maten sin på gården. Foto: Christian Roth Christensen / TV

– Hadde blitt urettferdig

Til tross for lave ambisjoner om å vinne, kom han seg hele veien til topps.

Før dette ventet det ham en intens finaleuke, som startet med syv deltakere: Moi selv, Jan Tore Kjær (54), Aleksander Sæterstøl (27), Sofie Karlstad, Ørnulf Høyer (66), Ingrid Vik Lysne (31) og Christopher Mørch Husby (33).

Det var konkurranser etter konkurranser. Det er ingen tvil om at flere kjente på nervene. Moi hadde en spesiell taktikk for akkurat denne uken og forteller at han var veldig fornøyd.

FORNØYD: Trond Moi var fornøyd over finaleuken i Farmen kjendis. Foto: Christian Roth Christensen / TV

– Jeg prøvde bare å å gi blaffen og bare gjøre så godt jeg kunne i hver konkurranse. Jeg var aller mest fornøyd med at jeg slapp å koke, for det føler jeg hadde blitt veldig urettferdig.

– Antiklimatisk

Moi beskriver finalen mot Karlstad som mye mindre nervepirrende enn han hadde trodd.

– Vi hadde en utrolig fin avslutning siste kvelden. Vi unnet hverandre seieren og var veldig avslappet til det. Vi hjalp hverandre med spørsmål underveis og oppgaver. Jeg tror ikke det er så mange finaler der folk heier på hverandre på den måten jeg og Sofie gjorde, sier han.

Da Moi innså at han hadde vunnet, reagerte han på en annerledes måte enn de fleste kanskje hadde gjort.

– Man skulle kanskje trodd at når man faktisk skjønner at man har vunnet – at man hiver opp tavla og jubler, men det var faktisk ikke sånn for meg, innrømmer han.

– Det var litt antiklimatisk fordi det var sånn: «Ah, endelig, deilig. Nå er det ferdig». Kroppen mer eller mindre bare kapitulerte og datt litt sammen. Det blir som å løpe maraton, og så bare dette over målstreken. Du føler ikke at det er «juhu», liksom.

Han understreker at han var glad for å vinne, men beskriver at det var deilig å være ferdig.

Tenkte på familien

Det var heller ikke bare-bare for Moi å gå gjennom finalen. Mens produksjonen rigger opp til oppgavene, må nemlig finalistene sitte med ørene og øynene dekket. Dette er for at de ikke skal få noen hjelpemidler før de skal konkurrere.

Det var derfor mye nerver for Moi.

– Det var et lite mareritt som man skal prøve å kontrollere. Vi blir sittende i vår egen boble. Å ikke se eller høre noen ting, det er ganske mentalt krevende, sier han.

FAMILIE: Trond Moi ble motivert for å fortsette av å tenke på familien sin. Foto: Christian Roth Christensen / TV

For å roe ned tankene og stresset, tenkte han spesielt på én ting, nemlig familien. For ham var dette en motivasjon inn i finalen.

– Jeg fikk meg selv til å roe meg ned og ikke bli så stresset over hva som kommer i neste oppgave.

Nye vennskap

Moi forteller at deltakelsen i Farmen kjendis gikk over all forventning for ham. Det har vært spesielt gøy å bli kjent med så mange nye folk.

I løpet av oppholdet fikk han særlig god kontakt med blant andre Jan Tore Kjær.

– Vi fikk et litt sånn eksplosivt vennskap. Han er jo veldig glad i mat og drikke. Før jeg reiste inn, var det ikke mye jeg rakk å snakke med kona om, men vi sa at det hadde vært utrolig gøy hvis Jan Tore var med, forteller Moi.

VENNSKAP: Mange av deltakerne ble nære i løpet av oppholdet. Foto: Anton Soggiu

Da Kjær kom inn som utfordrer, var det en gledelig nyhet for kokken. Han trekker også frem Espen PA Lervaag (45), Elin Tvedt (49) og Malin Nesvoll (33).

– Jeg skulle egentlig hatt mer tid med de fleste, sier Moi.

Etter seks uker på Farmen kjendis, er det ikke bare nye vennskap kjendiskokken har fått. Nå venter vinnerpremien på ham. Les mer her om hva Moi har tenkt til å gjøre med bilen.

