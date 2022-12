Bernt Hulsker tilbake på scenen - utsolgt

SAMMEN IGJEN: Kjetil Rekdal og Bernt Hulsker skal underholde publikummet i Vestnes. Her avbildet under Fotballfesten i 2019. Foto: Fredrik Hagen /NTB scanpix

Lørdag entrer Hulsker scenen på Kulturhuset Idahall, som er lokalisert i hans hjemkommune, Vestnes.

45-åringen skal opptre sammen med Kjetil Rekdal og Jamel Rake. De har tidligere jobbet sammen i VGTV-programmet «Foppall».

På arrangementets Facebook-side står det at alle billettene er utsolgt.

God kveld Norge har forsøkt å få kontakt med Hulsker og arrangøren av showet, uten hell.

Til Romsdals Budstikke har Hulsker tidligere uttalt at dette ikke er et comeback, men fjorårets koronautsatte juleshow som trioen har lovet å gjennomføre i år.

– Jeg ser frem til en hyggelig førjulskveld hjemme på Vestnes, skrev Hulsker i en SMS til avisen.

I fjor la de ut 300 billetter til showet, og alle ble solgt. Derfor var det forventet høy etterspørsel nå også, forteller arrangør Hallvar Djupvik til Rbnett.

På spørsmål om hvilke vurderinger han har gjort rundt Hulsker etter rettssaken, svarer han blant annet:

– Slik jeg kjenner Bernt, er det tydelig at han beklager og angrer. Alle fortjener en ny sjanse. For meg er det naturlig at han får en mulighet til å komme tilbake på scena her.

Siden april har den tidligere fotballspilleren og TV-profilen vært i søkelyset da det ble kjent at han var anmeldt for hatefulle ytringer.

Etter dette mistet han jobben i VGTV og oppdragene for TV 3 og Discovery.

I oktober ble han dømt til 18 dagers betinget fengsel og må betale en bot på 15.000 kroner.