Bergen tar Sissel i forsvar etter Palmesus-refs: «Ikke verdige å ha henne på besøk»

MISNØYE: Flere festivaldeltakere var misfornøyde etter at Sissel Kyrkjebø opptrådte under Palmesus-festivalen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Forrige uke viste det norske festivalfolket stor skuffelse etter at artist Sissel Kyrkjebø (54) kom og opptrådte på Palmesus-festivalen.

Det hele var et overraskelsesnummer som Palmesus bruker å ha på slutten av festivalen hvert år. Flere fra publikum utnyttet muligheten til å spre sin misnøye på sosiale medier hvor noen til og med ville ha pengene tilbake.

Skuffelsen som spredte seg på sosiale medier falt ikke i smak hos artistens hjemby – Bergen.

«Hvis ikke kristiansandspublikumet kan verdsette nasjonalskattene Kyrkjebø og «Se ilden lyse», er de heller ikke verdige å ha henne på besøk», skriver Bergens Tidende (BT) på lederplass.



Aftenposten har også omtalt saken.

Vurderer å hente henne hjem

54-åringen valgte å synge OL-sangen fra 1994, «Se ilden lyse», foran publikum på Bystranda i Kristiansand.

«I snart 40 år har Bergen raust delt Kyrkjebø med hele verden. Men hvis mottakelsen skal være som i Kristiansand, henter vi henne hjem igjen», skrives det videre i BT.



Flere skriver på sosiale medier at de hadde håpet på artister som Tix eller Ballinciaga, og uttrykker sin skuffelse over at det var 54-åringen som kom på scenen.

Sissel Kyrkjebø er en av Norges største stjerner. Ballinciaga og Tix har en lang vei å gå, uttrykker BT.

BUET: Sissel Kyrkjebø fortalte til TV 2 sist uke at hun selv ikke fikk med seg noe av buingen som skal ha foregått da hun inntok scenen. Foto: Foto: Helene Kjærgaard / TV 2

Sviktende historieforståelse

På sosiale medier hevder flere at deler av publikum buet idet Kyrkjebø entret scenen under festivalen.

«Kanskje var teksten et varsku. Om at den bergenske gullstrupen og hennes udødelige slager aldri ville gå hjem på Sørlandet», skrives det i BT.



Videre skriver avisen at misnøyen på sosiale medier vitner om en sviktende historieforståelse hos det unge publikummet.

Bergens Tidende avslutter artikkelen med å forsikre Kyrkjebø om at hun kan i alle fall være trygg i sin hjemby Bergen.

Sist uke fortalte Kyrkjebø til TV 2 at hun hadde en annen opplevelse under Palmesus-festivalen og at hun verken hadde fått med seg skuffelsen eller buingen.

– Jeg har ikke fått med meg at noen var skuffet, og jeg merket det heller ikke under konserten. Men når man har 20.000 mennesker foran seg, så skal det godt gjøres at ingen tenker litt annerledes, sa Kyrkjebø til TV 2 sist uke.