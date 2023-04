Benjamin Ingrosso: – Jeg er singel

I et nytt stort intervju med Aftonbladet kommer Benjamin Ingrosso (25) med en oppdatering på sivilstatusen.

Tidligere har han han blitt koblet med den norske influenseren Frøya Winther. Romansespekulasjonene begynte å svirre etter at de to ble avbildet sammen i fjor sommer.

– Jeg er singel. Jeg tror faen ikke jeg hadde vært en morsom kjæreste å være sammen med akkurat nå, fordi jeg har så sykt mye som skjer i livet mitt, sier Ingrosso til Aftonbladet.



På direkte spørsmål om relasjonen til Winther, svarer han følgende:

– Jeg kan si en ting, Frøya er utrolig. Hun er en utrolig fin jente. Punktum!



De to bekreftet aldri at de var i et forhold, og Ingrosso ønsker heller ikke å utdype noe mer om relasjonen deres til den svenske avisen.

Da God kveld Norge spurte han om sivilstatusen i fjor, var han svært hemmelighetsfull: