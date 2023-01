Benedict Cumberbatchs forfedre var slaveeiere – kan måtte betale tilbake

GALLA: Benedict Cumberbatch, her pyntet i anledning en galla på Metropolitan Museum of Art i New York i 2019, er en Oscar-nominert skuespiller. Foto: Charles Sykes / AP / NTB

Myndighetene på Barbados jobber med å rydde opp i landets slave-fortid. Et av grepene de nå ser på, er å søke erstatning fra familiene til slaveeiere som tjente gode penger på slaveriet.

En av disse familiene, er familien til den Oscar-nominerte skuespilleren Benedict Cumberbatch. Det melder The Telegraph.

En av forfedrene til skuespilleren kjøpte Cleland-plantasjen nord på Barbados i 1728. Det ble holdt omkring 250 slaver på plantasjen, som var i drift i mer enn 100 år, før slaveriet ble avskaffet i 1834.

Familien skal ha tjent svært gode penger på plantasje-driften, og da slaveriet ble avskaffet betalte den britiske stat ut en større sum som erstatning til familien, en sum som i dag ville tilsvart rundt 12 millioner kroner.

Spilte slaveeier

Cumberbatch har selv spilt slave-eier ved to anledninger, senest i den Oscar-vinnende filmen «12 years a slave» fra 2013.

Bakgrunnen til familien har lenge vært kjent, og i 2018 uttalte han følgende til The Telegraph:

– Vi har alle en fortid, og du må ikke se langt for å se min slekts fortid som slaveeiere. Vi var en del av sukker-industrien, og det er ganske sjokkerende, sa han.

Ifølge flere medier skal Cumberbatchs mor, skuespiller Wanda Ventham, han oppfordret sønnen til å ikke bruke Cumberbatch-navnet offentlig i karrieren, i frykt for at familiens historie skulle få oppmerksomhet.

Vil ha landeområder

Mye av bakgrunnen for det rettslige oppgjøret som nå skal skje, er at den konservative britiske politikeren Richard Drax er satt under stort press fra Barbados om å gi tilbake store landeområder han har arvet, som tidligere ble brukt til sukkerplantasjer.

Barbados har varslet at de kommer til å søke om kompensasjon i en internasjonal voldsgiftsdomstol dersom han nekter å gi dette tilbake.

Dersom Barbados da skulle få medhold, vil dette åpne for å rettsforfølge også andre slektninger av rike slaveeiere.

Det er her Cumberbatch-familien kommer inn i bildet.

Også den britiske kongefamilien kan risikere å få et krav rettet mot seg.

David Comissiong er nestleder for komiteen på Barbados som nå jobber med oppreisning etter slaveriet.

På spørsmål om hva som vil skje med Cumberbatch-familien, vil han ikke si konkret hva som vil skje.

– Vi er på et tidlig tidspunkt i prosessen, og er såvidt i gang. Det er mye historie som først nå kommer fram i lyset, sier han til The Telegraph.

David Denny er leder for en organisasjon for fred i Karibien, og tar til ordet for at alle slekninger av slaveeiere bør forfølges rettslig.

– Alle slektninger av slaveeiere som har fått fordeler fra slavehandelen, bør bes om å betale tilbake, sier han.