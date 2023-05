«Below Deck»-profil har blitt mor

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kate Chastain er nybakt mor. I et tidligere intervju sa realitystjernen at hun får barnet alene.

I desember ble det kjent at Kate Chastain (40) ventet sitt første barn. Fredag delte hun bilde av sønnen til sine én million følgere på Instagram.

Han har fått navnet Sullivan Cay.

Før fødselen fortalte Chastain i et intervju med Andy Cohen at barnet ville få et slektsnavn.



Bravo-programlederen spurte også om Chastain skulle få barnet alene.

– Jeg gjør det alene, kanskje med litt hjelp, men jeg er glad for å gjøre det alene, svarte 40-åringen, som ikke har sagt noe om hvem barnets far er.

Chastain medvirket i seks sesonger som sjefsstuert i det populære realityprogrammet «Below Deck». Der følger man ansatte på ulike luksusyachter, som jobber iherdig for å tilfredsstille velstående kunder.

Siden har jobbet som produsent hos TV-nettverket Bravo, og er i år aktuell som deltaker i den amerikanske versjonen av «Forræder».