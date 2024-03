Bekrefter – superparet har brutt forlovelsen

De siste året har flere spekulert i et mulig brudd mellom ekteparet Megan Fox (37) og Colson Baker (33), best kjent som Machine Gun Kelly.

Det etter etter at Fox la ut et bilde på Instagram i februar i fjor, som ble slettet kort tid etter.

Trebarnsmoren publiserte den gang et bilde av seg selv hvor hun siterte Beyoncé-låten «Pray You Catch Me» fra albumet Lemonade.

– Du kan smake uærligheten, skrev hun.

I tillegg slettet modellen alle bildene av dem sammen på hennes Instagram-profil, og sluttet å følge 33-åringen.

Nå bekrefter Fox at forlovelsen ble brutt i fjor.

SUPERPAR: Megan Fox og Machine Gun Kelly har blitt sett på som et av verdens superpar. Her er de sammen i forbindelse med Billboard Music Awards i 2022. Foto: Jordan Strauss / NTB

– Skjønner at folk har vært forvirret

Det røper hun i podkasten «Call Her Daddy» med programleder Alex Cooper, gjengitt av The Independent.



Programlederen sier til 37-åringen at han fikk med seg at hun og Gun Kelly ble forlovet, men at han trodde forlovelsen ble brutt.

– Alt du sa nå, er riktig, bekrefter Fox og fortsetter:

– Jeg skjønner at folk har vært forvirret, eller interessert i det, og har vært sånn «hva skjer?».



Videre forteller Fox at de erfarte at forholdet ikke var ment for offentligheten.

Fox ønsker ikke å uttale noe mer om forholdet med «dont let me go»-artisten. Hun røper ikke om de fortsatt er sammen, til tross for at forlovelsen er brutt.

– Men det jeg kan si er at jeg ser på han som min tvillingsjel, og jeg kommer alltid til å ha en tilknytning til han, uansett hva.



– Jeg vil ikke forklare ytterligere, legger hun til.

Mistet sitt ufødte barn

Det var i 2020 at paret begynte å date, etter at de møttes under innspillingen av filmen «Midnight in the Switchgrass». To år etter annonserte de at de var forlovet.

Siden den gang var paret åpen om forholdet.

Gjennom årene har paret skapt store overskrifter, og har ikke vært redd for å dele detaljer om forholdet. Blant annet har de vært åpne om hvorfor de drikker hverandres blod.

MISTET BARNET: Superparet har gjennom forholdet vært åpne om flere ting. I november fortalte Megan Fox at hun hadde spontanabortert. Foto: Jamie McCarthy / NTB

I november i fjor røpet også Fox at hun spontanaborterte mens hun var gravid med rapperens sitt barn.

– Jeg har aldri før gått gjennom noe lignende, sa hun i et intervju med Good Morning America den gang.

– Jeg har tre barn, så det var veldig vanskelig for oss begge og det sendte oss på en vill ferd både sammen og hver for oss... for å prøve å navigere. «Hva betyr dette?» og «hvorfor skjedde det?», la hun til.

Skuespilleren har barna Noah (10), Bodhi (9) og Journey (7), som hun har sammen med eksmannen Brian Austin Grenn. Mens Baker har datteren Casie (14) med sin ekskjæreste, Emma Cannon.