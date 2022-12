Bekrefter skuespillerens dødsårsak

Charlbi Dean (32) var aktuell i «Triangle of Sadness», men bare et par måneder før premieren gikk hun plutselig bort.

I august kom nyheten om den sørafrikanske skuespillerens plutselige dødsfall. Den gang fortalte en av hennes representanter at hun døde av en uventet sykdom.

Onsdag bekreftet en rettsmedisiner i New York Deans fulle dødsårsak til People.

Døde av blodforgiftning

En talsperson for New Yorks rettsmedisineravdeling (New York City Office of Chief Medical Examiner) bekreftet til nettmagasinet at årsaken til Deans bortgang var bakteriell sepsis, også betegnet som blodforgiftning.

Blodforgiftingen skal ha blitt forårsaket av en komplikasjon som følge av aspleni (den medisinske betegnelsen på fjernet milt), som hun hadde som følge av en fjerntliggende skade på overkroppen.

Ifølge NHI er personer som enten har fått fjernet milten, eller sliter med dårlig fungerende milt i høyere risikogruppe for å få infeksjoner som kan utvikle seg til å bli alvorlige.

«Triangle of Sadness»-stjernens død skal ha blitt dømt en ulykke.

Deans blodforgiftning skyldtes en infeksjon med bakterien capnocytophaga canimorsus. Ifølge FHI kommer infeksjoner med denne bakterien som oftest av hundebitt, eller av og til kattebitt. Denne typen bakteriell infeksjon har relativt høy dødelighet på omlag 25 til 30 prosent, og er særlig farlig for personer med nedsatt immunitet.

Per nå er det uklart om Deans infeksjon ble forårsaket av et dyrebitt ettersom rettsmedisineren ikke har publisert obduksjonsrapporten i sin helhet.

VAR I CANNES: Like før hennes død var den unge Charlbi Dean tilstede under årets Cannesfestival sammen med «Triangle of Sadness»-regissøren Ruben Östlund og hennes skuespillerkollega Harris Dickinson. Foto: Daniel Cole

– Skjedde på et døgn

Dager etter skuespillerens bortgang utdypet Deans bror, Alex Jacobs, om hendelsesforløpet som kom i forkant til Rolling Stone.

Ifølge broren ba Dean sin forlovede, Luke Volker om å ta med henne til legevakten like etter at hun begynte å kjenne på «milde» symptomer. Bare noen timer etter at de ankom legevakten døde skuespilleren.

– Dette skjedde bokstavelig talt i løpet av et døgn. Hun fikk en hodepine, gikk og la seg, vekket kjæresten og sa «vær så snill og kjør meg til sykehuset», sa Jacobs til Rolling Stone.

På den tiden sa Deans bror at de enda var usikre på årsaken ettersom obduksjonrapporten enda ikke var ferdigstilt, men at de hadde hørt at dødsfallet muligens skyldtes en lungeinfeksjon.

Var i bilulykke

Jacobs fortalte også Rolling Stone at grunnen til at hun fikk milten sin fjernet etter å ha blitt hardt skadet i en veldig alvorlig bilulykke i 2009.

Broren fortalte at hun brakk både ryggen og flere ribbein i ulykken.

– Milten er der for å kjempe mot infekasjoner, så det kan ha hatt noe med det å gjøre. Det at milten hennes ikke var der kan ha vært en av grunnene til at kroppen hennes ga ut, sa Jacobs.

– Utrolig trist

Like etter hennes død denne sommeren la Deans forlovede, Volker ut en kort video på Instagram der han takket for all støtten han hadde fått like etter at hennes dødsfall kom til lys i media.

Deans siste rolle var som overnevnt i «Triangle of Sadness». Der spilte hun side om side med store stjerner, blant annet Woody Harrelson.

Den svenske regissøren Ruben Östlund sørget selv skuespilleren i et innlegg på Instagram.

I innlegget skrev han blant annet at det var en ære å ha fått jobbet sammen med Dean før «tragedien» intraff.

«Charlbi hadde en sånn omsorg og følsomhet som løftet alle hennes kollegaer og hele filmcrewet. Bare tanken på at hun ikke lenger vil være med oss i fremtiden gjør meg utrolig trist. I denne vanskelige tiden går tankene mine ut til de som stod henne nær, familien, og hennes forlovede, Luke», skrev Östlund i innlegget.