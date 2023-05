Bekrefter ny sesong av «Innebandykrigerne»: – Det blir noen nye ansikter

Den første sesongen av «Innebandykrigerne» fikk god mottakelse fra både anmeldere og publikum tidligere i år. Nå er serieskaper, manusforfatter og skuespiller Espen PA Lervaag (45) klar til å lage en ny sesong av komiserien om innebandylaget Sveiva Wild Boys.

– Jeg tror at de som likte første sesong ikke kommer til å bli skuffet over denne sesongen. Jeg tror alle som har blitt glade i karakterene, kommer til å bli enda mer glade i dem, sier Lervaag til TV 2.

INNEBANDYKRIGERNE: Det blir en ny sesong med Bjørn Myhrene, Amir Asgharnejad, Nicolai Cleve Broch, Iben Akerlie og Erik Follestad. Foto: Salto Film og Fjernsyn

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, gleder seg allerede til å se den kommende sesongen.

– «Innebandykrigerne» er blitt strålende mottatt av både seere og kritikere – og det var derfor en enkel avgjørelse å gi tommel opp til en ny sesong. Dette er en ekte feelgood-serie med varme, humor og karakterer man blir glad i, og vi gleder oss allerede til å følge Kevin, Jens, Tor, Frida og resten av gjengen i Sveiva Wild Boys videre i kampen om «bøtta», sier Haldorsen.



Utvider casten

I disse dager er manusene til de seks kommende episodene ferdigskrevet. Innspillingen starter i juni.

Lervaag bekrefter at det blir samme gjeng som i første sesong, deriblant Nicolai Cleve Broch, Iben Akerlie, Erik Follestad, Amir Asgharnejad og Bjørn Myhrene – samt Lervaag i rollen som idrettspsykolog Bernt Egil Eriksen.

I tillegg skal noen nye fjes debutere i serien.

– Det blir noen nye ansikter. Vi skal bli kjent med flere, lover Lervaag.

Foreløpig ønsker han ikke fortelle hvilke skuespillere som rollegalleriet utvides med, men røper at det er snakk om både kjente og mindre kjente navn.

– Det vil være noen du kjenner igjen, og noen andre vil være relativt nye. Vi har ikke signert alle avtaler ennå, så jeg kan ikke si noe mer.

Drømmer om Europa

Den første «Innebandykrigerne»-sesongen endte med at Sveiva Wild Boys klarte å unngå å rykke ned fra eliteserien. Den nye sesongen vil ta opp tråden derfra.

– Vi fortsetter på historien. Nå er ambisjonene flyttet enda litt høyere. Selv i innebandy er drømmen om Europa det store, så målet denne gang blir å komme seg ut i Europa, og få målt musklene med de store der ute. Vi planlegger tredje sesong i hodene våre, og da kan det hende at de har klart å komme seg ut i Europa – uten at jeg skal røpe for mye, sier han hemmelighetsfullt.

GJENTAR ROLLENE: Nicolai Cleve Broch (t.v.) vender tilbake i rollen som innebandytreneren Tor. Espen PA Lervaag (t.h.) fortsetter som idrettspsykologen Bjørn Egil Eriksen. Foto: Salto Film og Fjernsyn

Sesongavslutningen viste også en betraktelig mildere og mer sympatisk side av treneren Tor, spilt av Nicolai Cleve Broch. Vil karakteren fortsette i dette sporet?

– Jeg kan si at Tor har et ønske om å bli et bedre menneske, sånn innerst inne. Men så er det dette med konkurranseinstinktet – og lederstilen – som kanskje står litt i veien, sier Lervaag med latter i stemmen.

Gode tilbakemeldinger

Lervaag har mottatt mye positiv respons på første sesong av «Innebandykrigerne».

– Jeg har fått veldig gode og mange fine tilbakemeldinger. Jeg tror mange forventet at «Innebandykrigerne» skulle bare tull og fjas, men de fleste tilbakemeldingene går på at vi forteller noe viktig oppi dette også. Det har vært et mål fra starten at det skal være kjærlighet rundt karakterene, og det skal vi prøve å fortsette med.

STARTER I JUNI: Espen PA Lervaag forteller at innspillingen av «Innebandykrigerne» sesong 2 vil starte i juni 2023. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

Sesong 1 av «Innebandykrigerne» ble sendt kun på TV 2 Play. Fra 15. mai kan du se den på TV 2 Zebra.