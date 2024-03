Bekrefter ny sesong av «Girls of Oslo»

Innspillingen av sesong to av «Girls of Oslo» startet nylig, og foreløpig er det ikke fastsatt hvor mange episoder fortsettelsen vil inneholde. Det opplyser Prime Video Norge til God kveld Norge.

I forkant hadde influensere hintet til nyheten i sine sosiale medier.

Både Raad, en høygravid Isachsen og Jørgensen reiste forrige uke inn til Oslo fra henholdsvis Dubai, Trondheim og Marbella for en felles fotoseanse.

Samtlige informerte til sine følgere at dette var grunnet jobb, men har vært ordknappe om hvilket prosjekt de jobber med.

Luksus, dating og kaos

Sesong to har premiere til høsten.

«Luksuslivet» til Isabel Raad i Dubai blir et tema.

– Alt ser tilsynelatende perfekt ut fra utsiden, men bak kulissene leter hun etter kjærlighet og mening, heter det i pressemeldingen.



Kvartetten på premierefest for debutsesongen i fjor. Foto: Caroline Jensen Dahle / God kveld Norge

Sofie Steen Isachsens graviditet, Nora Hauklands kjærlighetsliv og Anniken Jørgensens sommer-, bryllups- og renoveringsplanlegging vil seerne også få et innblikk i.

«Sophie Elise begir seg ut på graviditetens berg-og-dal-bane og navigerer seg gjennom forventninger og nerver. Nora nyter selvstendighet og frihet, men har ikke lagt kjærligheten helt på hylla. Annikens augustbryllup forvandles til et kaos mellom renovering og uventede vendinger», melder Prime Video Norge.

«Sprengt» budsjett

Jørgensen har tidligere sagt at hennes visjon for bryllupet er noe klassisk og enkelt, og at hun gjerne kunne giftet seg i skogen.

Forrige uke lettet hun på sløret om bryllups-budsjettet til Dagens Næringsliv.

– Å gifte seg i Norge er mye dyrere enn jeg hadde trodd. Men vi skal invitere 80 gjester og håpet var å bruke rundt 500.000, men vi er allerede laaaangt over det, avslørte Jørgensen til avisen.



– Ekstremt fornøyde



Den første sesongen, som besto av seks episoder, nådde seertoppen innenriks hos Prime Video.

Strømmetjenesten ville imidlertid ikke gå ut med noe seertall.

– Jeg kan fortelle at vi er ekstremt fornøyde, og at dette er en av de beste lokale lanseringene vi har hatt så langt, kommenterte Andreas Hjertø, Prime Video-sjefen for Norden.

Igjen er det Salto Film som produserer realityserien. Produksjonsselskapet står også bak andre dokusåpe-serier som «Alle Elsker David», «Bloggerne», «Iskrigerne» og «Sophie Elises verden».