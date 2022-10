Bekrefter forholdet til Kygo

De norske artistene viser kjærligheten sin offentlig for første gang etter måneder med spekulasjoner.

Superstjernen Kyrre Gørvell Dahl og artisten Victoria Nadine går nå langt i å bekrefte forholdet etter måneder med spekulasjoner.

Det skjer etter at sistnevnte har publisert flere bilder av paret fra Times Square i New York.

Under bildet har Nadine lagt ved en hjerteemoji. Kygo selv har kommentert et hjerte under innlegget.

Innlegget har i løpet av noen minutter rukket å få hundrevis av likerklikk, og kommentarer fra flere i Kygo sin nærmeste omgangskrets.

Deriblant ett hjerte fra manager Myles Shear og fra fotografen Johannes Løvund, som har tatt bildene av paret.

Kygo har gjort enorm suksess de siste årene som DJ, og har milliarder av avspillinger på Spotify.

Victoria Nadine på sin side har fått sitt gjennombrudd som artist de siste årene. Hun har tidligere deltatt i Idol på TV 2.