Bekrefter forholdet: – Ja, nå er vi kjærester

Hedvig Glestad (31) har siden TV-debuten i 2020 blitt en svært populær og mye omtalt influenser. I serien «Alle elsker David», har hun åpenhjertig delt både store oppturer og nedturer fra sitt privatliv.

Men etter bruddet med David Eriksen (55) i fjor, har hun lært det hun beskriver som flere, harde lekser. Denne uken ble det også kjent at hun er slutter i «Alle elsker David».

Da TV 2 møter henne i Sofienbergparken i Oslo, deler hun åpenhjertig om hvordan livet hennes har forandret seg, og hvilke planer hun har for karrieren og livet fremover.

Hun velger også å lette på sløret om hennes nye, men foreløpig private, flamme. 31-åringen avslører nemlig at de nå er offisiell:

– Ja, vi er kjærester. Vi er det, sier hun og smiler.

BEKREFTER FORHOLDET: Hedvig forteller til TV 2 at hun offisielt har fått kjæreste. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Fra privatperson til influenser

Nylig kunne TV 2 avsløre at Glestad ikke blir å se i fremtidige sesonger av «Alle elsker David». For henne var dette et kapittel som føltes naturlig å lukke.

– Det føles egentlig litt bra. Når en dør lukkes, så åpner en annen seg.



Før premieren av den fjerde sesongen, som da blir Glestads siste, fortalte Eriksen til TV 2 at det ville bli gjort endringer i casten. En av dem, var at Glestad ikke lenger var en hovedpersonene. Dette var hun selv klar over, og enig i.

I løpet av tiden hun har vært med i programmet, har Glestad fått mange følgere på Instagram. For rundt to år siden valgte hun derfor å si opp jobben sin, og satse på en karriere som influenser og TV-personlighet.



FERDIG: Denne uken kunne Hedvig bekrefte at hun er ferdig i den populære TV-serien. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Men å gå fra privatperson til offentlig, var et lite sjokk for systemet, innrømmer 31-åringen:

– Programmet kom på skjermen under Covid, i 2020. Derfor tenkte jeg ikke så mye over det før samfunnet åpnet opp igjen. Første gang jeg merket det skikkelig var en påskeferie, da jeg var i Hemsedal, forteller hun.

– Da var det masse folk som kom bort til meg hele tiden, så det føltes litt rart! Det samme hadde skjedd med Andrea (Eriksens datter journ. anm), så vi pratet litt sammen om det.

Rykteflommen

Selv om hun er influenser på fulltid, tenker hun ikke så mye over at hun nå er en offentlig person.

– Det er ikke så mye som har forandret seg, med unntak av at jeg er en influenser som deler livet mitt med følgerne mine.

Hun innrømmer derimot å merke en forskjell på hvordan folk nå spekulerer privatlivet hennes. Da hun og Eriksen hadde slått opp, var det flere som spekulerte rundt et potensielt brudd på den anonyme appen «Jodel».

RYKTER: Rykteflommen som oppsto før bruddet med eksen David var offisielt, var svært tungt for Hedvig. Her avbildet da paret hadde slått opp, men fortsatt holdt det hemmelig fra offentligheten. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Det var veldig vanskelig. Vi holdt det jo skjult i to måneder. Men så plutselig begynte det å gå masse rykter. Folk hadde en mening om at vi hadde gjort både det ene og det andre. Det var skikkelig kjipt, spesielt når du sitter på sannheten selv.

31-åringen forteller det var en hard lekse å lære.

– Jeg har lært at det er en del av «gamet». Men å lese ting om seg selv på Jodel kan være både sårende og provoserende. Det tok meg litt for lang tid å lære at den appen skal jeg ikke være på. Da jeg sletten den, merket jeg en stor forskjell i livet mitt.

– Hvordan da?

– Jeg kunne for eksempel legge ut ting på Instagram, der jeg var helt meg selv, uten filter. Så gikk jeg inn på Jodel, og så at jeg ble slaktet for personligheten min. Da gikk det noen uker før jeg i det hele tatt klarte å prate til et kamera, forteller hun åpenhjertig, og legger til:

– Så etter at jeg slettet den, har jeg hatt det veldig bra. Jeg har vært innom et par ganger i det siste, siden det har vært noe greier. Og det har ikke vært bra for helsa.

Livet etter «Alle elsker David»

Etter noen år i rampelyset, og et svært offentlig brudd, har Glestad nå bestemt seg for at det noen ting hun skal holde for seg selv.

– Det har jo hendt at jeg har sagt litt for mye på en rød løper for eksempel, så jeg har lært at noen ting kan jeg holde for meg selv. Som sikkert kan være kjedelig for noen, men jeg tror er lurt i det lange løp.

Men for privat, skal hun ikke bli. For selv om hun nå er ferdig i serien, ønsker hun å gjøre mer TV fremover. Øverst på ønskelisten er en deltakelse i TV 2-programmene «Skal vi danse» eller «Kompani Lauritzen».

NYE DRØMMER: Hedvig er klar for å oppfylle nye karrieredrømmer for seg selv. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

– Jeg skal fortsette å dele fra livet mitt og hverdagen min. Men i det siste har det vært mye jobb, så da blir det naturligvis litt mer om det.

Følgerne til Glestad har for eksempel sett at hun nå har startet som «online coach» innen trening og kosthold.

– Jeg har begynt med online coaching, så mye av tiden min har gått til å bygge opp det. Men det blir ikke noe stor helomvending! Livet mitt skal ikke bare bli mat og trening.

I denne sesongen av «Alle elsker David» fikk seerne også se hvordan Glestad og venninnen hennes forsøkte å starte en podkast. Det gikk derimot ikke helt som planlagt:

– Vi har alltid hatt lyst til å starte en podkast. Vi var begge singel, og tenkte det kunne blitt veldig underholdende å prate om det. Jeg hadde jo hatt en veldig gøy singel-sommer i fjor – som også var min første på åtte år.

FIKK NEI: Podkast-drømmen derimot, gikk ikke helt som planlagt.

Men da piloten var spilt inn, fikk de ikke den responsen de verken hadde ventet seg, eller håpet på, fra managementet hennes. Det ble nemlig et «nei».

– Den piloten ble helt rævva. Noen ting som ble sagt burde aldri se dagens lys, i tillegg til at den var spilt inn i studio til eksen min. Så vet ikke helt hva jeg tenkte på der! Det var ikke så smart, sier hun og ler.

Glestad sitt management er nemlig Eccentric People, hvor Eriksen er eier og sjef. Det var også gjennom dem Glestad ønsket å publisere podkasten. Men til tross for et «nei» fra eksen, har de ikke lagt podkast-planene helt på is.

– Vi har bestemt oss for å prøve igjen, et annet sted. Så toner vi det litt ned. Men nå blir det jo litt vanskeligere med den singel-greia, med tanke på at jeg har møtt noen, sier hun og smiler.

LIVET SMILER: Etter et tøft år i fjor, smiler nå livet til Hedvig. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

– Ja, vi er kjærester

Den siste tiden er det nemlig en spesiell detalj både følgerne hennes og media har bitt seg merket i. Da TV 2 pratet med Glestad i april, fortalte hun at hun nylig hadde begynt å date igjen. Det hadde ikke bare vært enkelt.

Men i begynnelsen av mai begynte hun å legge ut innlegg på Instagram av en ukjent mann. Spekulasjonene tok fyr da hun kysset den samme mannen, i en video. Kun dager før, hadde hun også pratet med Tone Damli (34) i hennes podkast om at hun hadde møtt en ny mann.

I en tekstmelding til TV 2 skrev hun at de «ikke var kjærester» på det tidspunktet, men at hun «datet litt». Siden da har den sammen mannen dukket opp på Instagramen hennes, flere ganger.

– Har dere blitt kjærester nå?

NY KJÆRLIGHET: Hedvig forteller at hun nå offisielt har fått seg kjæreste – som hun holder litt privat. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Da Glestad får dette spørsmålet, smiler hun først lurt, og tenker seg litt om.

– Sånn offisielt, tenker du på? Altså ... Ja, vi er jo kjærester, sier hun og ler litt beskjedent.

– Jeg vil egentlig ikke gjøre en stor greie ut av det. Men ja, vi er det.

Glestad forteller at hun møtte sin nye kjæreste på Hemsedal i påsken. Siden da har de tilbragt mye tid sammen. Noen vil kanskje tenke det har gått fort, men for Glestad føles det naturlig.

Og selv om 31-åringen er svært lykkelig og forelsket nå, var ikke et nytt forhold noe hun hadde sett for seg med det første:

– Absolutt ikke. Men møter man noen, så møter man noen. Jeg hadde vært singel i over ett år, og tenkte det var veldig fint å være singel. Jeg ville jobbe mye, og gjøre min egen greie. Men så møtte jeg han da! Det blir andre prioritering når man forelsker seg, sier hun og smiler.

FORELSKET: Hedvig forteller til TV 2 at hun er forelsket. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Hennes nye kjæreste også en privatperson. Det ønsker hun at han skal forbli – for øyeblikket.

– Han lar det være opp til meg. Men akkurat forholdet vårt syns jeg er greit å holde litt utenfor offentligheten.

Glestad er derimot innforstått med at det kan bli vanskelig i lengden. Dette er nemlig det første forholdet hun har etter at hun ble offentlig person.

– Vi skal på på ferie sammen, så da blir han jo å se på mange bilder og sånn. Så da blir det kanskje ikke så privat lenger. Men, men!

Sesong 4 av «Alle elsker David» kan du se på TV 2 Play.