Etter en turbulent tredje sesong, hvor seerne fikk være en flue på veggen til bruddet mellom David Eriksen (55) og Hedvig Glestad (31), er realityserien nå straks tilbake med sin fjerde sesong.

De siste sesongene har serien fulgt livene til Eriksen, Glestad, og barna til Eriksen, Andrea Eriksen (24) og Lucas Eriksen (21). Denne sesongen blir det derimot endringer.

Dette bekrefter Eriksen til TV 2:

– Det blir en liten endring i forhold til hvem som snakker på kamera. Tidligere har det kun vært Andrea, Lucas, Hedvig og meg, men denne sesongen har vi valgt å supplerer med fire til, som da vil komme med sine egne tanker og refleksjoner rundt situasjoner som oppstår i serien.

BEKREFTER ENDRING: Denne sesongen vil fokusere på flere av de ansatte og profiler under Eriksens bedrift, Eccentric People. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Livredd at de skal bli lei

Eriksen bekrefter at TV-profil og influenser Sebastian Solberg (31) og Eccentric People-ansatte Christina Maria Alvarez og Linus Høyem Eftedal vil nå være en del av hovedpersonene i serien.

Også artist og TV-personlighet Tone Damli (35), som har hatt Eriksen som manager siden hun var med på «Idol» i 2004, vil få en mer sentral rolle.

For Eriksen var dette et viktig valg, og en beslutning som ble tatt ganske tidlig under filmingen av den nye sesongen:

– Jeg er livredd for at folk skal kjede seg med de samme trynene! Og så håper vi jo at det skal gi seerne et bredere innblikk i hverdagen vår, forteller manageren.

– Du er ikke redd for at flere av dine ansatte skal bli influensere, da?

– Det er noe vi har tenkt på! svarer Eriksen og ler.

Sebastian Solberg var nemlig ansatt i Eriksens bedrift, før han gikk over til å være en av profilene som bedriften nå representerer.

– Plutselig blir jeg manager til mine egne ansatte! Men helt ærlig, så er jeg ikke så veldig redd for det. De står veldig støtt i rollene sine. Og så syns jeg det er helt rett at de skal få skinne litt på egen hånd!

FRA ANSATT TIL PROFIL: Sebastian Solberg var tidligere ansatt i bedriften til Eriksen, men har nå gått over til å være en av profilene. Foto: Aleksander Myklebust/TV 2

Dette kan seerne forvente seg

Eriksen forteller at han ikke kan avsløre for mye av hva seerne kan forvente seg fra den nyeste sesongen, men bekrefter det er mye spennende i vente.

– Vi i Eccentric jobber videre og får inn flere profiler, samtidig som vi navigerer oss gjennom hverdagslige utfordringer. Livet går videre, så det gjør serien sammen med oss. Jeg elsker også å gjøre ting jeg ikke kan, det er grunnen til at jeg står opp om morgenen.

Serien vil også fokusere videre på forholdet mellom Eriksen og Glestad.

– Det blir jo også et tydelig innblikk i forholdet mellom Hedvig og meg. Om vi klarer å jobbe sammen, og hvilke utfordringer som kommer med det. Det at vi har gått gjennom et brudd er jo noe som synes.

Den fjerde sesongen av «Alle elsker David» har premiere på TV 2 Play den 1. mai.