Begravelsesagent går viralt på TikTok: – Mange er umettelige

I et hav av dansende influensere, kviseklemming og sangvideoer på TikTok – er det én ny type videoer som har slått godt an hos norsk ungdom.

Mange unge trykker seg kanskje inn på appen for å lære om ingrediensene til den neste virale TikTok-pastaen, men nå samler de seg for å lære om hva som skjer med et glassøye etter døden.

IKKE GENISTREKER: Nå har Tor-Håkon Gabriel Håvardsen rakket opp 70 000 følgere på TikTok. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

For nå har begravelsesagenten Tor-Håkon Gabriel Håvardsen gått viralt på den norske siden av TikTok, hvor han har samlet opp titusenvis av følgere som er nysgjerrige på den morbide sannheten.

– Det var ikke noen genistreker jeg hadde, det var kona mi som sa: «Har du noen ganger vurdert å svare på spørsmål på TikTok? Og så gjorde jeg det, og ut av det blå kom det 10 000 følgere, så 20 000, så 30 000 – 40 000 …

– Og til slutt ble jeg skremt og tenkte: «Hva er det jeg har gjort? Og hvordan skal jeg klare å følge opp det her?», forteller han lattermildt til God morgen Norge.

Én spesiell hendelse endret alt

Men det at han skulle begynne å jobbe innenfor dette yrket – hadde aldri falt han inn. Han skulle nemlig bli punkrocker, men så endret en helt spesiell hendelse hele hans livsbane.

– Det er en lang og bratt ferd, det er helt sikkert – å gå fra den livsstilen til denne, som er langt annerledes. Det som skjedde var at vi var som alle andre 18-åringer, som følte oss unge og udødelige. Hver dag virket som et eventyr, og vi visste ingenting om døden, jeg hadde hvert fall ingen bevisste tanker rundt det.

Så døde en av hans bestevenner.

– Da det skjedde så var familien hans veldig inkluderende og inviterte oss på en syning, som ikke er en offentlig affære i Norge – det er ganske privat. Og da jeg var i det kapellet og skulle se ham så var det for alle andre fremmed, rart, trist, men i det kapellet møtte jeg en begravelsesagent.

– Han var veldig støttende og inkluderende. Jeg ante ikke hvem han var, og jeg ante ikke hva en begravelsesagent var, for jeg hadde aldri hørt om det. Noen dager senere var det begravelse, og der var han igjen, like hyggelig, smilende og støttende. Og i dag, 16 år senere, jobber jeg for ham.

– Hellig oppgave

Det aller første møtet i kapellet førte til at de nå jobber sammen. Og det var ikke lange veien Håvardsen måtte gå for å bli begravelsesagent.

Ifølge utdanning.no har en begravelsesagent – eller begravelseskonsulent – flere oppgaver. Det kreves ingen formell utdannelse. Disse innebærer å gi veiledning til de pårørende, stelle og nedlegge den døde, og ha ansvar for pynting og gjennomføring av seremonier.

Statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall viser at 45 774 mennesker døde i 2022 – og da er det disse agentene som tar hånd om liket før begravelsen.

Håvardsen beskriver det som en «hellig oppgave».

– Mange lurer på hvordan det er å jobbe med døde mennesker. Og det første jeg alltid svarer er stillhet. For jeg reagerer veldig på stillheter i rommet, og man innser at denne personen er død – det er ikke noe liv lenger.

– Jeg føler like mye i dag som for 16 år siden at det føles som en hellig oppgave å bli gitt den tilliten, og få lov til å ta vare på en som noen har vært glad i.

I tillegg understreker han at man aldri blir vant til arbeidet – uansett hvor mange tusen ganger man har gjort det.

Stor på TikTok

Når det finnes så mange pårørende der ute, er det kun naturlig at så mange mennesker stiller spørsmål. Da har begravelsesagenten nemlig tydd til TikTok.

– Etter hvert som tiden gikk, så innså jeg at de unge folka på TikTok oppfører seg så fint. De trøster og støtter hverandre i dette forumet. Så i mange andre tilfeller på nett må man kanskje slette kommentarer og så videre. Dét har jeg aldri gjort i det hele tatt.

BLIR ALDRI VANT TIL DET: Begravelsesagenten Tor-Håkon Gabriel Håvardsen forteller at man aldri blir vant til arbeidet. Foto: Tom-Rune Orset/TV 2

Han har tidligere skrevet boken «En seksti under» – hvor han besvarte flere spørsmål knyttet til døden. Da han tok til TikTok, haglet det inn enda fler.

– Til slutt innså jeg bare at jeg måtte skrive en bok til. For det virker som at mange er umettelige, og jeg skjønner det – for døden er kjemperar.

– Jeg holdt flere døde barn enn levende

Men han er ikke upreget av yrket han har. En del av det gir han litt ekstra pappa-angst.

– Jeg kjenner etter mange år nå, at det har bygd seg opp en angst. Ikke for å dø selv, men frykten for å se mine egne barn dø. Det er ikke slik at det bare er gamle folk som dør. Barn dør, ungdommer dør, og så videre.

– Og på et tidspunkt innså jeg at jeg holdt flere døde barn enn levende. Og det var en trist tanke, og frykten min har jeg tatt med meg inn og overført til ungene mine på en usunn måte. Så de må tygge maten kjempegodt, de får ikke springe i trappen, ikke leke på en holme utenfor huset der alle andre leker …

Håvardsen har nemlig stelt mange barn som har dødd av nettopp disse årsakene.

– Og man tar med seg denne angsten for å se sine egne barn dø. Jeg vet at jeg må endre det, men det blir ikke i dag. Det blir det ikke.

Når han deltar i begravelser, hører han på flere mennesker si mange fine ting om de avdøde som de aldri fikk høre.

Da har han en liten oppfordring – for han opplever at mange sparer det litt vel lenge.

– Det er en del tilfeller der jeg står på kjølerommet og skal stelle noen, at jeg innser at det er siste gangen jeg har mulighet til å si noe til den personen – for jeg kjenner vedkommende ofte. Og flere ganger har jeg innsett at jeg sier det for sent. Jeg burde ha sagt det når de var i live.

– Så hvis jeg kan komme med en oppfordring, si det i dag.