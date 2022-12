Barnefaren delte nakenbilder som hevn mot eks-kjæresten

Flere barn og unge blir utsatt for at deres intime bilder kommer på avveie gjennom hevnporno og organisert kriminalitet.

I fredagens episode av Joakims første porno tok programleder Joakim Kleven (30) et dypdykk inn i pornoens verden – og denne gangen var det hevnporno som stod på agendaen.

Hevnporno er når andre publiserer seksuelle bilder eller videoer av andre, uten samtykke fra personen som er avbildet. Disse bildene kan fort havne på avveie og for eksempel ende opp på en pornoside.

Dette kan være veldig skadelig på flere nivåer.

I fjerde episode av Joakims første porno, møter Kleven den anonyme jenta «Lisa». Hun har blitt utsatt for hevnporno.

«Lisa» velger å fremstå som anonym på bakgrunn av en felles avgjørelse mellom henne og produksjonen, for å beskytte både hennes identitet og barnet hennes.

– Jeg trodde det var han jeg skulle gifte meg med, forteller hun i intervjuet.

– Det er store mørketall

Programleder Kleven drar til politistasjonen i Oslo for å høre hvor vanlig det er med nakenbilder på avveie.

– Det er klart at det skjer, men der tror jeg det er store mørketall, forteller Anne Katrin Storsveen Oppegård, som er leder for Nettpatruljen i Oslo politidistrikt.

NETTPATRULJEN: Joakim Kleven snakker med Anne Katrin Storsveen Oppegård – leder for Nettpatruljen i Oslo politidistrikt om nakenbilder som kommer på avveie. Foto: TV 2

Oppegård forteller at hun tror mørketallene bunner i flauhet og en skam for at andre får vite at de har delt intime bilder og videoer av seg selv.

Når det blir slutt mellom kjærestepar som har delt intime bilder med hverandre, har det skjedd at den ene hevner seg og deler bildene for å ramme den andre.

– Å gå med den frykten for «når dukker den videoen av meg opp?» – det er det mange som sliter å leve med.

Lederen legger frem undersøkelser, som viser at halvparten av barn mellom 13 og 18 år har blitt bedt om å sende nakenbilder av seg selv – og at det ofte er fremmede som ber om det.

Når den nærmeste svikter

Han «Lisa» referer til, er ekskjæresten som hun hadde sendt nakenbilder til. De hadde også fått et barn sammen, og ifølge «Lisa» var det da alt endret seg.

ANONYM: Kvinnen som er utsatt for hevnporno er holdt anonym for å beskytte hennes identitet. Foto: TV 2

– Han snakket meg veldig ned og sa at dersom det ble slutt mellom oss, så var det ingen andre som ville ha meg, forteller hun.

Dette førte til at «Lisa» etter hvert gjorde det slutt med ekskjæresten.

Så fikk hun en ubehagelig overraskelse.

– Etter tre-fire dager fikk jeg en melding fra en bekjent der det stod: «Du, typen din sender ut nakenbilder av deg».

Hun forteller at det verste er når man mister kontrollen og ikke vet hvem som sitter på disse nakenbildene.

Derfor er hennes beste råd til dem som blir utsatt for det samme, å finne noen å snakke med – noen man stoler på, og aldri nøle med å anmelde det til politiet.

Kan gi fatale konsekvenser

Det største problemet med nakenbilder på avveie, er knyttet til organisert kriminalitet rettet mot barn og unge.

BEVISSTHET: I episode fire mener Joakim Kleven at vi bør bli mer bevisste på hvordan pornoen er laget. I teorien vet man ikke om det man ser på er frivillig eller ikke. Foto: TV 2

– Det er veldig vanlig, faktisk, forteller Oppegård, og fortsetter:

– Nakenbilde-saker og videoer av seksuell art er det vi får mest tips og meldinger om, som barn og unge har blitt utsatt for.

Tipsene kommer i tre ulike varianter:

Noen deler frivillig nakenbilder til andre de har tillit til, som igjen kan utpresse dem.

Andre blir filmet uten at de vet om det, og blir presset på denne måten.

I tillegg kan det skje over datingsider, der noen utgir seg for å være en annen person enn vedkommende egentlig er. Det utveksles nakenbilder eller videoer, som identitetstyven bruker for å presse den utsatte for penger.

– Mange synes det er vanskelig og flaut å snakke om. Noen blir syke av det, og i verste fall tar noen sitt eget liv. Det har skjedd, sier Anne Katrin Storsveen Oppegård, som er leder for Nettpatruljen i Oslo politidistrikt.

Se Joakims første porno på TV 2 Play hver fredag.