Barbie – et farlig forbilde?

Den siste tiden har du kanskje vært en av de som har flokket til kinoene, iført din peneste rosa finstas.

At mange har et forhold til den populære dukken er unektelig – for hun har jo vært alt. Vi har sett Barbie som politi, president og lege – men også som tenåringsmamma og opprører.

Du, din mor og hennes mor har nok på et tidspunkt hatt dukken i hendene – og for hvert generasjonsskifte, har Barbie gått gjennom akkurat det samme.

Men det er neppe en hemmelighet at dukken har et rykte på seg. Med sin ikoniske timeglassfasong, lange, blonde hår og tynne bein hevdes den å være en av de første grunnene til mange jenters usikkerheter.

Men er det tilfellet?

Tok verden med storm

Uansett om du liker det eller ikke, har dukken hatt stor påvirkning på verden.

Men vi må nok spole litt tilbake i tid.

En vårdag i mars 1959 ble den aller første dukken lansert i amerikanske leketøysbutikker – og verden har aldri vært det samme siden.

1959: Den aller første Barbie-dukken. Foto: Mattel Inc.

Med sin smakfulle, stripete badedrakt, røde lepper og blonde hestehale, var Barbie den første «voksne dukken» på markedet. Blant babydukkene og actionfigurene sto hun stolt, pakket i plastikk og var klar for å tas med hjem for sitt neste eventyr,

Dukken er mest kjent som Barbie, men hennes fulle navn er egentlig Barbara Millicent Roberts, oppkalt etter skaperen Ruth Handlers datter.

SKAPEREN: Ruth Handler skapte Barbie. Foto: MATT CAMPBELL

Etter å ha observert datteren leke med papirdukker som etterlignet voksne mennesker, skjønte hun først at det var en nisje i markedet som ennå ikke hadde blitt fylt.

Jenter ville ha en leke som førte til at de kunne få et innblikk i fremtiden. Barbie kunne kles av og på med forskjellige antrekk og uniformer – hun kunne være hva enn du ville.

Og slik ble legenden Barbie født.

Med sin pris på tre dollar var det kanskje «bare» en dukke for mange foreldre – men lite visste de hvilken revolusjon Barbie skulle bringe.

Over 250 karrierer

I over 60 år har hun hatt rundt 250 jobber. Hun dro til og med til månen i 1965 – fire år før Neil Armstrong satte det første flagget på bakken.



Den blonde superstjernen har vært ingeniør, paleontolog, kirurg, rockestjerne, hockeyspiller, og listen fortsetter.

1960: Slik så Barbie ut i 1960. Foto: Mattel Inc.

Og en av de som har vært med å se dette, er norsk-kanadiske Edith Leland (65). Da hun fikk sin første dukke i 1960, ble hun rett og slett bitt av den berømte Barbie-basillen.

– Vi emigrerte til Canada i 1960 og det var det året jeg fikk min første Barbie. Og den har jeg ennå, selv om kjøpene av samlinga kom mye senere i livet. Faktisk ikke før internett ble folkeeie, forteller hun til TV 2.

Siden 1995 har hun både kjøpt og solgt store deler av kolleksjonen sin på nettsiden eBay.

SAMLER: Edith Leland og hennes store Barbie-samling. Foto: Privat

Barbie har vært et forbilde for mange unge jenter, men det var ikke tilfellet for Leland:

– Jeg opplevde aldri det blant mine venner, og jeg har faktisk aldri tenkt stort på det. Vi var mye mer påvirket av reklame og sosiale normer som vi ble hjernevasket med både privat og på skolen. Dukker var nok bare et produkt av tiden vi levde i. Kanskje mer i Nord-Amerika enn i Norge.

BARBIE: Edith Leland har samlet på Barbie-dukker siden 1995. Foto: Privat

Hun utdyper med at de hadde helt andre forbilder enn dukker – og at Barbie ikke var noe spesielt annerledes enn resten av verden som barn.

– Jenter skulle være jenter, og gå med skjørt på skolen, være feminine og behage omgivelsene sine. Jeg tror den diskusjonen om Barbies innflytelse på oss barn var mye skrik og lite ull. Kanskje vi drømte om å være Barbie, men helst livsstilen og den tydelige rikdommen hun levde i.



Et sexsymbol?

Ikke lenge etter kom det en mannlig dukke inn i bildet. Du har kanskje hørt om han.

BARBIE OG KEN: Barbies kjæresten, Ken, ble introdusert i 1962. Foto: Mattel Inc.

Dukken Ken, Barbies av-og-på kjæreste, ble introdusert kun to år etter henne. Han ble oppkalt etter skaperens sønn – Kenneth.



Men det tok heller ikke lang tid før kritikken haglet mot dukkene.

Var Barbie et sexsymbol?

Hun var en dukke for barn. Men hun var en voksen kvinne, med bryster, lange bein og tynn midje.

Barbie ble et slags symbol på den amerikanske skjønnhetsstandarden som mange ville oppnå, men like etter lanserte skaperne to nye dukker for å slå ned på anklagene – nemlig lillesøster Skipper og bestevennen Midge. Målet var å vise en ny side av Barbie – for hun var som alle andre.

Men det var lettere sagt enn gjort. For mange var hun for «konvensjonell», mens for andre var hun for progressiv.

Og den evige diskusjonen fortsatte.

Så kom revolusjonen

Det var ikke før 1980-tallet kom at man skulle se en splitter ny side av Barbie.

Og den var revolusjonerende.

For denne modellen kom ikke i bare et nytt antrekk med en ny karriere – men hun kom med en ny hudfarge.

1980: I 1980 kom den første svarte Barbie-dukken. Foto: Mattel Inc.

Lansert rett mot slutten av den ikoniske disco-epoken, var hun iført en brennhet rød buksedress, sammen med slaglinjen:

«Hun er svart! Hun er vakker! Hun er dynamitt!»



Hun var ikke den første svarte dukken de hadde laget – for flere venner av karakteren hadde blitt introdusert tidligere. Men dette var ikke Christie, Cara eller Julia – dette var Barbie.

Og med lanseringen markerte dette en ny start og vending for både leketøysselskapet Mattel og skaperne Ruth Handler og ektemannen Elliot.

Karakterens tidligere jobber ble sett på som «typisk» feminine, men i de senere årene ble hun fremstilt som doktor, og i 1991 var hun med i Luftforsvaret, militæret – og stilte til og med som president i 1992.

1992: Dukken stilte til valg som President Barbie. Foto: Mattel Inc.

Hun har vært alt fra tannlege til olympisk skiløper – og med andre ord er en svært opptatt kvinne.

I memoaret sitt, skrev skaperen Ruth Handler:

«Hele filosofien til Barbie var at gjennom dukken kunne den lille jenta bli hva hun ville. Barbie representerte alltid det faktumet at en kvinne har valg».

Tilbake til starten

Og her er vi i dag.

Mattel har opprettholdt løftet sitt om å bli mer inklusive, og siden da har de lansert Barbie-dukker i alle slags hudfarger, fra alle slags land.

I 2016 tok de enda et steg fremover, da de lanserte Barbie i tre nye størrelser. Hvis det er én kommentar som har gått igjen, så har det vært om Barbies kropp – noe mange ser på som urealistisk. Med sin «Fashionista»-kolleksjon lanserte de kroppstypene «petite», «tall» og «curvy», sammen med «originalen».

INKLUSIVE: Det finnes nå flere versjoner av Barbie og hennes venner. Foto: Mattel Inc.

I tillegg kom det sju nye hudtoner, 22 øyefarger og 24 ulike frisyrer. Siden den nye dukken først ble lansert i leketøysbutikker i 1959, har det blitt solgt over én milliard Barbie-dukker, viser tall fra Time.

Og interessen for den populære dukken har ikke dabbet av – mildt sagt.

For Greta Gerwig, regissøren bak én av årets største filmer «Barbie», kan si seg fornøyd med hvor mye oppmerksomhet filmen har fått. Så langt har filmen dratt inn 155 millioner i billettinntekter i kun USA og Canada – som tilsvarer svimlende 1,6 milliarder kroner.

Med Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollene som Barbie og Ken har filmen tatt verden med storm – med fans som står i kø ut døra.

Til tross for at dette viser en modernisert versjon av Barbie, med forskjellige versjoner av karakteren, får vi se spesielt én versjon som vi kjenner igjen.

IKONISK: Margot Robbie iført badedrakten som startet Barbie-eventyret. Foto: Warner Bros

Nemlig Robbie som den aller første, ikoniske Barbie-versjonen i badedrakten som skulle starte det hele.