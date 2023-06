«Barbie»-aktuelle Ryan Gosling om fansen: – Hykleriet deres er avslørt

Ryan Gosling og Margot Robbie er for tiden aktuelle med filmen «Barbie», som snart har premiere. Nå koker nettet over en oppsiktsvekkende detalj om karakteren Ken. Foto: BRIDGET BENNETT /AFP

Neste måned ruller filmen «Barbie» av Greta Gerwig (39) ut på kinolerreter verden over, med Margot Robbie (32) og Ryan Gosling (42) i hovedrollene som Barbie og Ken.

Nå har imidlertid fansen bitt seg merke i en detalj som får nettet til å koke. Noe Gosling selv slår hardt tilbake på.

«For stygg og for gammel»

På Twitter ser det nemlig tilsynelatende ut til at flere mener at Ryan Gosling er for gammel til å tre inn i rollen som den populære dukken.

«Ryan Gosling er for stygg og for gammel til å spille Ken, de burde gitt rollen til Cavill eller Cris Evans, hade», lyder det fra en, mens en annen skriver:

«Jeg liker Ryan Gosling, men jeg vet ikke hvorfor han ser litt for gammel ut og litt for tørr. Er ikke sikker på om det er på grunn av håret eller brunfargen, men han trenger litt fuktighet».



KRITIKK: Flere mener at Ryan Gosling er for gammel til å spille Ken i den nye filmen «Barbie». Foto: Freeman

I et rykende ferskt intervju med GQ, slår Gosling ned på kritikken. Han synes nemlig at det er morsomt at folk bryr seg så mye om dette, på tross av at ingen brydde seg om Ken i utgangspunktet.

– Plutselig sier de «nei, vi brydde oss om Ken hele tiden». Nei, det gjorde dere ikke. Det gjorde dere aldri. Barbie lå aldri med Ken, det er hele poenget, sier han i intervjuet.



Skuespilleren mener det hele er hyklersk og begrunner det med at dersom fansen virkelig brydde seg om Ken, ville de visst at ingen brydde seg om Ken.

– Så hykleriet deres er avslørt. Det er derfor historien hans må fortelles, mener skuespilleren.



– Jeg bryr meg om Ken

Selv om Gosling tror at ingen bryr seg om Ken, tuller han med at han føler han representerer karakteren.

– Jeg bryr meg om denne karen nå. Jeg er som representanten hans.



Til tross for at flere mener Gosling er for gammel til å spille Ken, får han støtte fra andre fans.

«Jeg liker Ryan Gosling som Ken». Ingen brydde seg om Ken og nå bryr plutselig alle seg om det er en 40-åring som spiller ham?», skriver en fan på Twitter.

«Ken er teknisk sett 62 år gammel, Ryan Gosling er bare 42 år. Så la oss ikke snakke om hvem som er for gammel til å spille ham», lyder det fra en annen.