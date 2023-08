Bahareh Letnes stiller til valg: – Vil ikke ha tips fra Per Sandberg

Denne uken la Bahareh Letnes (34) ut et innlegg på hennes personlige Instagram, og skrev at hun stiller som kandidat for Venstre under årets kommunevalg.

Hun stiller i hjembyen Halden, hvor hun driver Grand Bar og Hotel sammen med eks-samboeren og tidligere FrP-politiker Per Sandberg (65). Bruddet ble kjent i mars i år.

– Jeg ble medlem i Venstre i fjor, og siden da har jeg vært aktiv i partiet. Derfor er dette det første kommunevalget jeg har mulighet til å stille som kandidat, sier Letnes til TV 2.

BLE SPURT: Bahareh avslører at hun ble spurt om å stille til valg. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Letnes avslører at hun ble spurt om å stille som valgkandidat for Venstre.

– De spurte meg, og jeg takket ja. Det var de som sitter i styret i Halden som spurte meg.

I eget Instagram-innlegg skriver Letnes blant annet hun ikke har noen «løfter» enda, og ønsker heller ikke å «selge løgnaktige løfter som mange andre politikere gjør». Det samme sier hun til TV 2.

– Jeg stiller som kandidat for folket. Det er derfor jeg ikke sier noe spesifikt om løfter, fordi jeg ikke vil gjøre det før jeg har en fot innenfor. Jeg vil se hvorfor politikere gir masse løfter, for å så ikke få det gjennom, sier hun og legger til:

– Det eneste løftet jeg har nå, er at jeg skal kjempe hardt for folkets rettigheter.

Letnes sin eks-samboer Sandberg var i flere år aktiv i politikken, og var også fiskeriminister før han gikk av i 2018 etter en såkalt «politisk skandale», som oppsto da forholdet til Letnes ble kjent.

INGEN TIPS: Bahareh forteller at hun har ikke har bedt om tips fra eks-samboer Per Sandberg. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Til tross for Sandberg sin mangeårige erfaring med politikken, så har ikke Letnes snakket mye med eks-samboeren om Venstre-kandidaturet.

– Han vet det nå, men ble veldig overrasket da han hørte at jeg hadde blitt kandidat. Vi ser ikke så mye til hverandre nå, og snakker aldri om politikk.

– Så du har ikke spurt han om tips?

– Nei, vi er jo litt uenige når det kommer til politikk, så vi har ikke så mange politiske diskusjoner. Jeg føler ikke jeg trenger noen tips. Jeg er en selvstendig dame, og står fint alene, sier hun og ler.