Axel Bøyum ble brevvenn med Aksel Hennie da han tok over stafettpinnen

Fredag 2. september er det premiere på TV 2s nye drama-storsatsning, «Hodejegerne – Den første løgnen».

Serien er basert på forfatter Jo Nesbøs roman fra 2008, som senere ble filmatisert i 2011 med Aksel Hennie (46) i hovedrollen som hodejegeren «Roger Brown».

Denne gangen foregår serien ti år før den opprinnelige historien. Handlingen skjer derfor i et helt nytt univers. I serien er det skuespiller og Gullruten-vinner Axel Bøyum (25) som har fått hovedrollen som hodejegeren.

I forkant av innspillingen har Bøyum gått gjennom store forberedelser. Én av disse førte til at han og Hennie begynte å utveksle brev.

HOVEDROLLE: Axel Bøyum har tatt over stafettpinnen etter Aksel Hennie som «Roger Brown» i «Hodejegerne – Den første løgnen». Foto: Lillian Julsvik

Ville ikke spørre om telefonnummer

Da den unge skuespilleren fikk rollen som «Roger Brown», hadde han et ønske om å si ifra til Hennie om at han tok over rollen med samme navn.

– Det er jo ikke samme karakter, fordi det er et annet univers og en annen historie, men likevel er det samme navn som han har spilt, sier Bøyum når TV 2 møter ham.

25-åringen ville derfor ta kontakt med Hennie for å informere og høre hva han syntes. Det hadde han selv satt pris på, hvis han hadde vært i en liknende situasjon. Men Bøyum gjorde dette på en helt spesiell måte.

NY HISTORIE: Den nye serien «Hodejegerne – Den første løgnen» foregår 10 år før handlingen i Jo Nesbøs roman. Foto: Lillian Julsvik

– Jeg ville ikke gå rundt til alle casting-folka og spørre etter nummeret hans. Jeg fant adressen hans og sendte han et brev i posten. Så bare begynte vi å sende brev, tekste og ringe.

Bøyum forteller at han fikk gode tips og råd fra Hennie, og beskriver ham som varm og kjærlig. Deretter utvekslet de erfaringer og tanker rundt rollen og forberedelsene opp mot den.

– Jeg tenkte det bare var en fin ting å snakke om, så det ikke blir rart hvis vi møtes.

FØRSTE HOVEDROLLE: Rollen som Roger Brown er Axel Bøyums første hovedrolle. Foto: Lillian Julsvik

– Skummelt å bli påkjørt

I rollen som hodejeger i krimserien har Bøyum blitt utfordret på flere måter. Han forteller overfor TV 2 at han gjorde stuntene selv, noe som innebar å bli påkjørt av bil og spille inn slåsscener.

– Jeg synes sånne ting er gøy, men jeg er imot tanken om at det er en veldig kul ting om man gjør alle stuntene sine selv. Hvis du blir skadet, så går det plutselig utover alle i crewet. Hvis det er veldig farlig, så gjør jeg det ikke, forklarer han.

Han forteller dog at han og produksjonen hadde en god dialog hele veien, og at han derfor bestemte seg for å gjøre alt selv.

PREMIERE: «Hodejegerne – Den første løgnen» har premiere på TV 2 Play 2. september. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Var du redd for noe?

– Ja, kjemperedd hele tiden. Men du går bare for det. Det er verdt det fordi du får alle mulige forskjellige vinkler som gjør at det ser kulere ut og det føles bedre. Det blir et bedre produkt, sier skuespilleren og legger til:

– Så jeg er veldig glad for at jeg gjorde det, men det er klart at det er jo skummelt å bli påkjørt av en bil i 30 km/t. Man kjenner jo på det.

Ble pushet til ytterpunktet

Før Bøyum i det hele tatt fikk rollen ble han pushet til et nytt nivå. Han gikk nemlig gjennom en tøff prøvefilmingsprosess som virkelig testet ham.

– Jeg har ikke blitt testa på veldig mange år. På prøvefilmingen pusha de meg til det ytterste på hva jeg kan få til som skuespiller. Det var veldig fint og lærerikt. Jeg fikk en ny driv på det hele.

Han legger til at han synes det både var kult og skummelt på samme tid.

KARAKTER: Axel Bøyum forteller at karakteren han spiller i serien er ulik ham. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg hadde veldig lyst på den fordi det er et sinnssykt bra manus. Og selv om det er et bra manus, så vil jeg bare pushe det tre hakk høyere opp også.

– Men at de testa meg og fikk meg til ytterpunktet – det har jeg ikke kjent på lenge. Det var det som gjorde meg frustrert, glad og alt mulig under hele prosessen, sier hovedrolleinnehaveren.

Bøyum har spilt i flere serier, som «Øyevitne», «Heimebane», «Kometen» og «Blasted». Han har dog aldri spilt en hovedrolle før, og har gjennom prosessen lært en helt ny måte å jobbe på.

– Jeg har lært at det er et vanskelig yrke og det er derfor man holder på. Det skal føles jævlig til tider, og til slutt er det bra at man kjempa for at det skulle bli så bra som mulig. Man skal ikke være på latsiden og ta det for gitt, forteller Bøyum.

Se «Hodejegerne – Den første løgnen» på TV 2 Play fra fredag 2. september.