I romjulen 2019 kom sjokkbeskjeden om at forfatter Ari Behn hadde tatt livet sitt. Trebarnsfaren ble bare 47 år gammel.

Tre år tidligere hadde det blitt kjent at han og kona prinsesse Märtha Louise (52) hadde tatt ut skilsmisse. Paret giftet seg i mai 2002.

– Utrolig glad for å ha hatt han i livet mitt



I den ferske boken «Haakon - historier om en tronarving», som forlaget Cappelen Damm slapp 2. november 2023, åpner kronprins Haakon (50) seg om tapet av ekssvogeren.

«Jeg skal være varsom med å analysere hva som skjedde inni han. Da han og Märtha gikk fra hverandre, møttes vi sjeldnere. Jeg visste at han hadde det vanskelig, men dødsfallet kom som et sjokk. Jeg er utrolig glad for at jeg har hatt Ari i livet mitt, men avslutningen var bare veldig, veldig trist.».

EN DEL AV FAMILIEN: Kongefamilien fotografert i i forbindelse med kongeparets 25 år på tronen i 2016. Samme år ble det kjent at Ari Behn og prinsesse Märtha Louse skulle skilles. Foto: Lise Åserud / NTB

– Ari var lynende intelligent



Det er den anerkjente forfatteren og tidligere Aftenposten-journalisten Kjetil S. Østli (48) som har fulgt kronprinsen i to år, og nå er denne reisen blitt bok.

«Aris gave var at han fikk andre til å tenke mer positivt om seg selv. Kanskje var han hardere mot seg selv. Ari var lynende intelligent. Jeg opplevde at han hadde selvinnsikt, både på det han ønsket å være bedre på, og på det han var god på. Han hadde en klar forståelse av sine talenter. Men han forsto det kanskje ikke hele tiden. Jeg savner han.».



Kronprins Haakon er onkel til storesøsteren og den avdøde svogerens tre døtre; Maud Angelica (20), Leah Isadora (18) og Emma Tallulah (15).

– Jeg setter pris på Durek



Tidligere i år ble det kjent at prinsessen skal gifte seg på ny, med den amerikanskje sjamanen Durek Verrett (48).

Bryllupet skal finne sted i Geiranger i august 2024.

I boken kommentere kronprinsen den mye omdiskuterte, kommende svogeren, og forteller at de to har en god relasjon.

«Jeg vil også få fram at jeg er glad i søsteren min og at jeg setter pris på Durek. Det har vært veldig spennende å bli kjent med han. Vi er jo forskjellig på mange måter, og det gjør det også interessant å være sammen med han. Det er gøy å bli utfordret og å diskutere og prate med noen som tenker annerledes enn meg selv. Og så er han morsom. Durek har masse humor.».