Avslørte ny sesong med et uhell: – En glipp

NRK-serien «Hjerte til hjerte» tok Norge med storm da serien vendte tilbake til NRK TV, med skuespiller Linn Skåber (53) i hovedrollen.



Serien var, blant flere andre humorprogrammer, tatt av strømmetjenesten i 15 år. Seerne får følge 53-åringen som samler inn sterke historier fra noen av landets største kjendiser, til en bok hun ønsker å skrive.

I et intervju med Nettavisen i 2022 la ikke Skåber skjul på at hun synes det var gøy at serien har klart å leve videre etter så mange år.

– I løpet av disse årene har jeg blitt kontaktet av noen vennegjenger som holder det gående. De kan replikkene bedre enn meg, sa skuespilleren og la til:

– «Hjerte til hjerte» har fulgt meg litt hele tiden, men det er veldig gøy at den synes igjen nå.

Nå har NRK med et uhell avslørt at en ny sesong er på trappene i en stillingsannonse.

«I gang med ny sesong»

Innledningsvis i annonsen het det at serien «Hjerte til hjerte» skal i gang med en ny sesong og i den forbindelse søker NRK en koordinator med locationsansvar.

«Hjerte til hjerte er en tulledokumentar om grådighet og utenforskap hvor Linn Skåber spiller karakteren Linn Skåber. Linn vil gjerne være ydmyk, nydelig og populær, men er skamløs, grådig og ensom. Der andre ser farevarsler, ser Linn muligheter», het det blant annet i annonsen.

AVSLØRT: NRK avslørte seg selv da de utlyste stillingen, gjengitt i appen Jodel. Foto: Skjermdump / Jodel

Videre stod det at det er snakk om sesong tre i serien.

Nå er annonsen endret.

«Vi skal i gang med nytt humordrama og vi søker i den forbindelse en koordinator med locationansvar. Opptakene foregår i Oslo og omegn i perioden april-juni», heter det i annonsen nå.

Før annonsen ble endret, har nyheten blitt fanget opp og skrevet om i sladreappen Jodel.

Teksten fra annonsen er også gjengitt i appen.

FANGET OPP: At NRK kommer med ny sesong av Hjerte til hjerte ble fanget opp og delt på Jodel. Foto: Skjermdump / Jodel

«Hurra! Det kommer ny sesong av Hjerte til hjerte med Linn Skåber!», skriver en bruker.



Bekrefter ny sesong

Til God kveld Norge kan prosjektleder for «Hjerte til hjerte», Kristin Werner Sandven, bekrefte at den folkekjære serien kommer med en tredje sesong.

Hun innrømmer også at informasjonen i annonsen ble lagt ut ved en feil.

– Det kom ved en glipp med i en stillingsannonse vi har ute, skriver hun i en epost og fortsetter:

– Men det er så hyggelig å se at de som oppdaget det via stillingsannonsen er glade for at «Hjerte til hjerte» kommer tilbake. Stillingen er fortsatt ikke besatt, så det er bare å søke! råder Sandven videre.