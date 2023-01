Avslører utspekulert plan – fikk hemmelig lapp

Søndag er det duket for tvekamp mellom Aslak Maurstad (30) og Ørnulf Høyer (66).

Som andrekjempe må Maurstad velge tvekampgren. I vurderingen har han hatt «tønnesjakk», som han har øvd mye på selv.

Denne grenen er derimot ikke helt risikofri, da hans motstander har fått hjelp av storbonden Ingrid Vik Lysne (31) til å øve. Det reagerer Maurstad på, og i ettertid tar Lysne et grep som vekker sterke følelser hos Høyer.

Tok til tårene

Før Maurstad ble valgt som andrekjempe, oppsto det en tårevåt situasjon mellom han og storbonden Lysne. Hun hjalp nemlig Høyer med å øve på den potensielle tvekampgrenen.

– Hun er egentlig på mitt lag og hun har i to uker snakket om at hun håper at Ørnulf skal hjem. Og så sitter hun og øver med ham, i den grenen som hun «vet» at jeg kommer til å velge mot ham - på mitt brett som jeg har laget, sier Maurstad og legger til:

– Det var rett og slett et svik av Ingrid.

Lysne blir tydelig berørt av situasjonen når Maurstad konfronterer henne med dette.

Se det tårefylte øyeblikket i videovinduet under.

– Jeg følte meg skikkelig besviken da han spurte om vi kunne øve. Jeg klarte ikke å si nei, sier Lysne til Maurstad.

Reagerte på gesten

På dette tidspunktet var ikke andrekjempen blitt valgt enda. Etter at Farmen-gjengen samlet seg på søndag, var det klart: Maurstad skal ut i kamp mot Høyer.

Før kjempene dro på kjempehyttene sine for å tilbringe natten alene, fikk Maurstad en lapp av Lysne. Dét reagerte Høyer på.

– Jeg må si en ting som jeg ble ganske overrasket, skuffet og veldig betenkt over. Den jeg stolte mest på her, selv om hun oppnevnte meg til førstekjempe, var Ingrid, forteller Høyer på kjempehytta.

Innholdet på lappen var uvisst for 66-åringen.

– Det der likte jeg dårlig. Hva var det som sto på den lappen? Det kunne jeg godt tenkt meg å finne ut av, sier Høyer.

Se klipp av innholdet i lappen i videoen under.

Fornøyd med innholdet

Da Maurstad åpnet den hemmelige lappen, ble han fornøyd over beskjeden Lysne hadde gitt ham. Innholdet var nemlig blant annet et kart over det Høyer oftest har brukt som starttrekk.

– Jeg var veldig spent på hva det var. Jeg ble ganske fornøyd. Hun har rett og slett skrevet noen hyggelige ord, og i tillegg så har hun laget et kart over hvilken åpning Ørnulf pleier å bruke i strategispillet.

– Det er dritkult gjort.

Han skryter deretter av spill-åpningen til Høyer.

– Det at Ørnulf er god i strategispillet, det er ikke bare oppskrytt. Han er den nestbeste her på gården.

LAPP: Aslak Maurstad fikk mulighet til å forberede seg på trekkene til Ørnulf Høyer, dersom tvekampgrenen ble tønnesjakk. Foto: TV 2

Høyer forteller til TV 2 i dag at han ikke forventet denne situasjonen.

– Jeg visste ikke før nå i ettertid at hun ga en slik informasjon, og det er selvfølgelig en veldig negativ overraskelse, forteller han.

– Jeg fikk til orientering ikke vite noe om Aslaks spillemønster, ei heller ønsket eller forventet jeg at hun ville være illojal mot Aslak på den måten.

Ingrid Vik Lysne ønsker ikke å uttale seg ytterligere i denne saken.

Farmen kjendis kan du se på TV 2 Direkte og TV 2 Play tirsdager, onsdager, og søndager.