Avslører unntak: Eurovision svarer om autotune

FOR FULL HALS: Loreen trengte ikke autotune for å vise hva hun følte i jubelkoret etter at hun tok hjem seieren i Eurovision i Liverpool i fjor. Foto: Pa Photos / Aaron Chown

I Eurovision har det vært forbudt å bruke autotune for å sminke stemmen. Nå synger EBU ut om regelen – og avslører et unntak.

Mens det europeiske kringkastingsbyrået EBU krever at Eurovision-deltagere skal synge med det nebbet de har i den gjeve sangkonkurransen, har NRK tillatt såkalt autotune i norske Melodi Grand Prix (MGP).

Eurovision-arrangøren har vært forsiktig med å uttale seg om temaet, men tegner nå tydelig opp reglene for autotune overfor TV 2.

– Live-vokaler er svært viktig i vårt format og i konkurransens tradisjon. Kvaliteten på hovedvokalen er en stor del av den overordnede vurderingen av forestillingen, både for juryen og publikum hjemme, sier EBUs kommunikasjonsavdeling til TV 2, og understreker:

– Den forestillingen skal skje live, og uten manipulasjon.

Autotune er et digitalt musikkverktøy som korrigerer tonehøyde på stemmen, slik at sangere alltid treffer tronen presist. Teknologien ble i 1998 særlig kjent gjennom låta «Believe» av Cher.

Dette er unntaket

Til tross for det tilsynelatende kategoriske forbudet, erkjenner EBU at det ikke eksisterer en total autotune-nekt på Eurovision-scenen.

– Autotune kan brukes som en lydeffekt på deler av en låt, men vi tillater ikke at den skal korrigere tonen til hovedsangeren eller hovedkoringen gjennom hele sangen, sier de.

Det vil si at den omstridte teknologien kan tas i bruk innslagsvis i en påmeldt låt, men ikke mer omfattende form enn som et effektgrep.

– Jeg tror det er første gang de avklarer disse reglene såpass mye, sier president Morten Thomassen i den norske MGP-klubben om den nye informasjonen.

– Det er bra at de fortsatt på papiret er mot autotune, men slik jeg tolker reglene kan det brukes på det vokalt vanskelige delene av låten og det er vel der det trengs mest skulle jeg tro, fortsetter han.

– Dessverre kommet for å bli

Thomassen er ikke fornøyd med at det er fritt frem for autotune i NRK-konkurransen MGP, som altså er scenen hvor Norges Eurovision-bidrag skal stemmes frem.

– Jeg er fortsatt ikke fan av det, men det er nok dessverre kommet for å bli, sa president Morten Thomassen i den norske MGP-klubben om autotune, da han snakket med TV 2 tirsdag.

Han mente autotune i en konkurranse som Eurovision, er som å «sminke bruden for mye», og ba allerede i fjor NRK om å snu i valget om den tidvis utskjelte teknologien.

Fredag ble det kjent hvilke artister som skal delta i årets MGP her til lands. Det er ikke kjent om noen av artistene vil benytte seg av autotune under konkurransen. Thomassen stiller seg positiv til listen over årets 18 innslag, som skal konkurrere over tre ulike delfinaler i vinter.

«CHA CHA CHA»: Finske Käärijä ble publikumsfavoritt i fjorårets Eurovision i Liverpool. Han trengte ikke autotune for å skille seg ut, og mikset heler sjangrene industrimetall og K-pop. Foto: Heiko Junge / NTB

– Årets låter har en sjangerbredde som jeg knapt nok kan huske i MGP-historien. Og det beste av alt, de låtene som er lengst unna det vi vanligvis forbinder med MGP fremstår som genuine innenfor sin sjanger, sa Thomassen til TV 2.

Blant deltagerne i år er de tidligere MGP-vinnerne Keiino og Margaret Berger. Artisten Myra og folk rock-gruppa gåte gjør begge sin debut.Det samme gjør TikToker Erika Norwich, som har med seg en robot og en KI-generert låt på scenen.

FORDUMS FAVORITTER: Keiino vant i 2019 MGP med «Spirit in The Sky», og havnet på femteplass i Eurovision. Da fikk de flest publikumsstemmer av alle deltagere, men tapte stort på jurystemmene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I tillegg blir det flere strøk svart sminke å se på scenen, med både GOTHMINISTER og MISTRA. Begge de hardeste rockeinnslagene har valgt å skrive sine navn med blokkbokstaver.

Første delfinale sendes lørdag 13. januar hos NRK.