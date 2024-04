Avslører ukjent kobling til «Skal vi danse»-dommer

Det er duket for andre sesong av «Sistemann ut», hvor 52 kjendiser skal begi seg ut på spennende og utfordrende oppgaver.

Konkurransen er enkel – taper du, må du hjem.

Kjente fjes som Katrine Moholt (50), Liva B. Ingebrigtsen (27), Kristin Gjelsvik (37), Martine Halvorsen (26) og Aleksander Sæterstøl (28) skal konkurrere om å være sistemann ut.

Men også noen mer ukjente fjes er med i årets sesong, eksempelvis artist Kaja Rode (25).

Onsdag ettermiddag møter God kveld Norge Rode i forbindelse med premierefesten til «Sistemann ut», hvor artisten kommer med en morsom avsløring.

«Skal vi danse»-dommer Merete Lingjærde (61) er nemlig 25-åringens svigermor.



– Han dro meg rett på «Skal vi danse»

– Det stemmer, bekrefter deltakeren når hun får spørsmål fra God kveld Norge.

Rode ble sammen med sønnen til Lingjærde, Sebastian Lingjærde Ferraz, for mange år siden, og forteller at de to møttes for første gang på Handelshøyskolen BI.

– Vi gikk i samme klasse. En av de første gangene dro han meg rett på «Skal vi danse» og rett på afterparty, røper 25-åringen og fortsetter:



– Det var veldig morsomt. Jeg fikk se alle danserne som stod på dansegulvet og showet.

– Ikke så streng

«Sistemann ut»-deltakeren roser også svigermoren opp i skyene.

– Merete er jo helt fantastisk flink, veldig utadvendt og hyggelig. Så jeg er veldig fornøyd med svigermor, forteller hun.

Ifølge Rode er ikke «Skal vi danse»-dommeren like streng som mange skal ha det til.



– Hun er faktisk veldig snill og lager veldig god mat.

Fått hjelp fra svigermor

Rode har selv fått smake på rampelyset de siste årene, og har blant annet vært å se i programmene «The Voice», «Melodi Grand Prix» og «Beat for Beat».

Hun legger ikke skjul på at Lingjærde har gitt henne noen tips og triks gjennom årene.



– Hun har faktisk hjulpet meg helt siden jeg var med på MGP. Da hjalp hun meg med sceneshowet. Det å forbedre det, passe på ansiktsuttrykk, hvordan jeg skulle bevege meg.

– Hun er jo kjempegod teknisk. Også har hun hjulpet meg med å holde hodet kaldt når man er i rampelyset.

På spørsmål om Rode selv kunne tenke seg å være med i dansekonkurransen, svarer hun:

– Det har jeg absolutt lyst til å være med på. Jeg vet ikke hvor lovlig det hadde vært å ha hatt svigermor i panelet, men jeg tror ikke jeg hadde fått noen fordel av den grunn.

– Jeg tror hun hadde vært like streng som alltid, hun er veldig rettferdig, avslutter hun.