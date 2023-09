Avslører stort problem i TV-bransjen: – Bør ikke bli vant med det

Marlene Stavrum (29) og Jon Martin Henriksen (33) opplever begge at det er ulike spilleregler for kvinnelige og mannlige komikere.

I podkasten «Realitysjekk» forteller Marlene Stavrum (29) at det er tøft å være aktuell med to store TV-satsinger på likt, nærmere bestemt TV 2-programmet «Forræder» og VGTV-programmet «Ikke lov å le på hytta».

Dette fordi hun opplever at kvinnelige komikere som er med i TV-programmer får langt mer hets enn menn i samme situasjon.

– Gruer du deg til å vise deg fram som kvinnelig komiker i to nye program?



– Ja, veldig. Det er ikke gøy at «Ikke lov å le på hytta» og «Forræder» er samtidig. Det blir mye. Jeg blir overrasket om det ikke blir det. Jeg syns det er digg at jeg ikke er så mye med i de første episodene av «Forræder», for da er det ikke så mye å ta meg på.



«Forræder» har allerede rullet og gått på TV i tre uker, mens «Ikke lov å le på hytta» hadde premiere 28. september.

KJENT FJES: Marlene Stavrum har blant annet vært med i NRK-serien «Gym» og TV 2-serien «Kasko». Her er hun på rød løper sammen med komikerkollega Maria Stavang. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Kjipt

Stavrum forteller at hun på forhånd skjønner hvilke sekvenser i hvert av programmene som vi gi henne hets fra TV-seerne.

– Jeg forbereder meg i den grad jeg kan forberede meg på det.



– Er ikke det litt kjipt?



– Jo, det er jo kjipt. Og jeg syns jo ikke at man bør bli vant med det, folk bør bare slutte med det. Men det er en del av pakka når du blir med i et program med mye seertall.

Hun får støtte av «Forræder»-kollega Jon Martin Henriksen, som også gjester den nevnte podkastepisoden av «Realitysjekk». Han har sett kvinner i bransjen få ufortjent mye hets, og mener det åpenbart er tøffere for kvinner på denne fronten.

«FORRÆDER»: Jon Martin Henriksen og Marlene Stavrum er begge med i årets sesong av «Forræder». Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Han bruker også seg selv som eksempel for å vise hvordan det kan være forskjeller mellom menn og kvinner på TV.

– Da jeg var med på «Kompani Lauritzen» og kun klarte å ta to pushups i første episode, så ler bare folk og syns det er morsomt fordi jeg er en lubben og utrent fyr. Hadde Marlene gjort det, hadde hun sikkert fått hets. Det skal jo ikke være sånn, men det er dessverre mange duster der ute. Jeg klarer ikke gi et bedre ord enn dust.

«Varme» kvinner får mindre hets?



Stavrum mener at enkelte kvinnelige komikere får gjennomgå i større grad enn andre.

– Det er en fordel hvis du er en kvinnelig komiker som er litt mer varm og blid. I den sjangeren er det lettere å bli akseptert.

Hun trekker fram en komiker som ofte har opplevd å få mye hets, for å vise sitt eksempel:

– Sigrid Bonde Tusvik, som ofte får høre det, har ikke den varmen. Altså, jeg syns hun er varm, men hun har kanskje ikke den varmen mange synes en kvinne bør ha. Det er en fordel om du er ekstrovert, uttrykker varme og har «bestevennenergi». Og ut fra det jeg har sett av «Forræder», og det jeg husker fra «Ikke lov å le på hytta», så er det ikke mye varme jeg spyr ut der, sier Stavrum lattermildt.

KJENT KOMIKER: Sigrid Bonde Tusvik har vært en av Norges fremste komikere i en årrekke. Stavrum tror Tusvik er mer utsatt for hets, fordi det ikke er så mange med hennes humor representert i Norge. Foto: Ola Thingstad / God Kveld Norge

Stavrum mener det er mange mannlige komikere som kan kategoriseres på samme måte som henne selv og Sigrid Bonde Tusvik. Hun tror disse mennene får mindre hets, nettopp fordi det er mange flere av dem som er introverte og tilbakeholdne, uten ekstrovert varme.

– Har du noen gang vurdert å bare trekke deg som komiker?



– Ja. Eller, jeg trekker meg ikke, men jeg jobber også som manusforfatter og liker det veldig godt. Hvis det fortsetter sånn at det skal være mer vondt enn gøy å gjøre det, så ser jeg ikke noe sterkt behov for å fortsette.



TOK ORDET: Martha Leivestad satte søkelys på problemstillingen rundt kvinnelige komikere på «Lindmo» tidligere i år. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Sigrid Bonde Tusvik er gjort oppmerksomme på denne artikkelen, men ønsker ikke utdype noe. Hun gir uttrykk for at det Stavrum sier er fint.



– Bånn i bøtta



Det er ikke første gang dette temaet blir tatt opp i media. VGTV-komiker Martha Leivestad deltok i «Rikets Roast», hvor hun skulle roaste Erik Follestad.

En roast er et event hvor en hedersgjest får servert humoristiske fornærmelser.

Etter roasten endte det med at Leivestad fikk så mye hets at kjendiser flokket rundt henne for å vise sin støtte, og for å vise at kvinnelige komikere får gjennomgå i altfor stor grad.

Tematikken om hva kvinnelige komikere må leve med ble også tatt opp på «Lindmo» i beste sendetid.

POPULÆR PROGRAMLEDER: Jon Martin Henriksen er selv en populær TV-skikkelse. Han syns det er urettferdig at kvinner opplever mer hets enn ham. Foto: Lage Ask / TV 2

– Særlig den med Martha syns jeg var så jævlig bånn i bøtta. Hun var den soleklart morsomste på den roasten. Jeg syns det er rart det fortsatt er sånn, og jeg forstår det egentlig ikke. Jeg syns det er urettferdig, sier Henriksen.

– Noen får hardere medfart



Medieekspert Arne-Inge Christophersen sier til TV 2 at de som er i offentligheten må tåle både ris og ros.

Direkte hets er noe man derimot bør slippe, mener han hardnakket. Utover det tror han væremåte er vel så avgjørende for om du opplever hets, som kjønnet du er født med.

MEDIEEKSPERT: Arne-Inge Christophersen er en av Norges mest kjente medieeksperter. Han har vært styreleder i Mediebyråenes Interesseorganisasjon i en årrekke og mottok Mediaforums hederspris i 2014. Foto: Kristoffer Sandven

– Det kan hende at noen kvinner dessverre oppfatter at de får mer hets enn menn når de deltar i programkonsepter, eller i ytringer gjennom ulike digitale kanaler og sosiale medier, sier han, og fortsetter:

– Saken er nok veldig individuell. Det er ikke til å stikke under stol at noen får hardere medfart enn andre grunnet væremåte og ytringer.