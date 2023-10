Avslører stor tvist i kveldens «Skal vi danse»

Under åpningen av lørdagens «Skal vi danse», annonserte programleder-duoen Helene Olafsen (33) og Anders Hoff (47) at den syvende sendingen vil foregå litt annerledes.

Ingen av de seks gjenværende deltakerparene må nemlig forlate konkurransen i kveld, men tar med seg dommer- og seerpoeng videre til neste sending.

Beskjeden kommer etter at det lenge har vært uklart hvordan «Skal vi danse»-produksjonen skal løse floken med et par for lite i forhold til antall sendinger.

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, bekrefter tvisten overfor TV2.no.

– I kveldens sending er det ingen av deltakerne som ryker ut av konkurransen, men det blir likevel en svært intens og spennende kveld der alle parene danser både pardans, gruppedans og en forrykende salsa-duell. Publikum stemmer på sine favoritter som vanlig, og parene tar poengene med seg videre til neste sending. At deltakerparene danser hele tre danser så tidlig i sesongen har aldri skjedd før, sier Dahl.

