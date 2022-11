Avslører skjult sykdom

GOD KVELD NORGE (TV 2): «Will & Grace»-skuespiller og mor til Gwyneth Paltrow, Blythe Danner (79), avslører sin skjulte kamp mot kreften i et ferskt intervju med People.

MOR OG DATTER: I 2018 fikk Gwyneth Paltrows mor, Blythe Danner (79) den samme kreftdiagnosen som tok livet av hennes ektemann og Paltrows far, Bruce Paltrow, i 2002. Foto: Lucas Jackson

Mor til skuespiller Gwyneth Paltrow, Blythe Danner (79), snakker ut om sin skjulte kamp mot kreften i et nytt intervju med People.

– Jeg husker jeg så opp mot himmelen og sa til Bruce, «Er du ensom?», sier Danner om å få stilt samme diagnose som sin avdøde ektemann til People.

Danner er selv en veteran i skuespillerbransjen og er kanskje best kjent for sine roller i blant annet Ben Stiller-komedien «Meet the Parents» og den ikoniske serien «Will & Grace».

Samme diagnose som mannen

I intervjuet forteller Danner at hun merket de første symptomene på det som skulle vise seg å være kreft mens hun på nyåret i 2018 holdt på med et prosjekt i London.

– Jeg begynte å føle meg svimmel og glemte alt, forklarer hun. (...) Så kjente jeg en klump i nakken rett ved der Bruce hadde oppdaget sin i 1999, forklarer Danner.

SAMME DIAGNOSE: Blythe Danner fikk den samme kreftdiagnosen som tok livet av hennes ektemann, Bruce Paltrow, i 2002. Her er ekteparet fotografert sammen i 2001. Foto: ROBERT SPENCER

I mars samme året fikk hun diagnosen adenoid cystisk karsinom, en veldig sjelden type strupekreft som ofte oppstår i spyttkjertelen. Danners diagnose var den samme som tok livet av hennes ektemann, Bruce Paltrow i 2002.

– Alle blir berørt av kreft på en eller annen måte, men det er uvanlig for et par å ha samme type kreft, sier Danner om diagnosen.

- Fryktet ikke døden

Etter flere år med operasjoner, cellegift og alternativ behandling avslører Danner at hun endelig er på bedringens vei.

– Det er en lumsk sykdom, men jeg er helt fin nå. Ikke minst er jeg heldig som er i live, sier «Will & Grace»-skuespilleren.

Den 79 år gamle skuespilleren forteller at tapet av hennes ektemann, som hun var gift med i 33 år, endret hennes syn på liv og død, noe som til gjengjeld gjorde henne sterkere i hennes egen tunge kamp mot sykdommen.

– Jeg frykter ikke døden i det hele tatt, sier Danner.

- Holdt det skjult

Den prisbelønte skuespilleren forteller at hennes første instinkt etter å ha fått diagnosen var å skåne barna.

– Jeg holdt det skjult for barna mine lenge. Jeg ville fortsette som mor, og jeg ville ikke at de skulle bekymre seg, sier Danner.

Gwyneth Paltrow forteller People at hun ble ekstremt sjokkert da moren først stod frem med diagnosen.

– Det var skummelt, og det føltes ekstra uhyggelig fordi det var så likt min fars sykdom, sier Paltrow til People.

Videre priser Paltrow sin mor for hennes motstandsdyktighet i kampen mot kreften.

– Jeg ble forbløffet over hennes styrke, sier Paltrow.

I disse dager holder Danner sitt fokus på familien og jobber med å skape bevissthet rundt strupekreft i samarbeid med den amerikanske stiftelsen, the Oral Cancer Foundation.