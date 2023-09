Avslører skade før kveldens «Skal vi danse»

Artist Ulrikke Brandstorp har imponert på «Skal vi danse»-parketten sammen med proffdanser Tarjei Svalastog (25).

Nå deler hun derimot en kjip beskjed før kveldens fjerde runde av «Skal vi danse».

– Mye smertestillende

Brandstorp har hatt store smerter den siste tiden både på trening og under sending.

Artisten forklarer at hun enten har fått en strekk eller små rifter i setemuskelen.

– Rett og slett en strekk i «rævva», men det går jo. Rumpa er på, sier hun til TV 2 lørdag kveld.

Smertene oppsto under trening på søndag, og hun tror det kommer av syv uker uten pause og alle bevegelsene fra dansen.

– Det har vært mye smertestillende, ispose og en del behandling på dansesenteret og akupunktør, sier Brandstorp og fortsetter:

– I går lå jeg på stuebordet i to timer og hadde femten nåler på syv centimeter i rumpa.

– Det er forferdelig vondt. Muskelen får kramper og man kan treffe nervesystemet, forteller hun og legger til at hun både har ledd og hulket mens hun fikk behandling.

Artisten har også slitt en del med å stå på beinet sitt.

Skal danse lørdag

Til tross for smerter skal Brandstorp ut på parketten lørdag kveld.

– Ja, jeg har tatt paracet og ibux, sier hun og ler.

– Jeg vil jo helst at kroppen skal fungere slik den skal, men det er «the name of the game».

Hun takker dansepartneren sin Tarjei Svalastog for at han har støttet henne gjennom den siste uken.

– Jeg har hatt en tålmodig og god partner. Vi har jobbet godt sammen, og det har blitt noe å vise i kveld, sier Brandstorp til TV 2.

Brandstorp har lang erfaring ved å stå på en scene, og har tidligere uttalt at hun oppfyller en barndomsdrøm ved å delta i «Skal vi danse».

Tidligere har Brandstorp deltatt i konkurranser som «Idol», «Stjernekamp», «Melodi Grand Prix» og «Maskorama»