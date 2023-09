Avslører skade før kveldens «Skal vi danse»-sending: – Måtte til legevakten

Kjendisene og deres proffdansere er inne i sin femte uke med imponerende dansenumre, glitter og paljetter i årets «Skal vi danse».

Til tross for moroa, er det ingen hemmelighet at lange, intense dager og terping på krevende koreografier og trinn kan tære fysisk på kroppen.

Flere av deltakerne denne sesongen har vært plaget med smerter og vondter. Noen har attpåtil måttet legge danseskoene på hylla på grunn av skade.

Forteller om bukse-drama

– Vondt

Denne uken er det nok en deltaker som har vært uheldig på dansetreningen.

Lørdag ettermiddag avslører TV-kokk Christer Rødseth (33) overfor TV 2 at han pådro seg en skade kort tid før lørdagens konkurranse.

Rødseth deler at han onsdag trente på et triks på dansesenteret da uhellet hendte.

– Jeg skulle utfordre meg selv på å være litt kulere ved å stå på hendene, og det har jeg aldri gjort i hele mitt liv. Jeg prøvde inntil en vegg, og det gikk fint. Da jeg prøvde en gang med Ida (dansepartner, journ.anm.), gikk jeg rett i parketten, og slo hodet i gulvet. Det var vondt, men jeg besvimte ikke, forteller han.

På grunn av blodfortynnende medisiner som 33-åringen tar, som følge av en mekanisk hjerteklaff, forsto han at det kunne bli alvorlig, og tok derfor ingen sjanser.

– Jeg har ikke skadet meg siden hjerteoperasjonen for to år siden, så jeg valgte å ringe legevakten for å høre om hva jeg skulle gjøre. Da fikk jeg beskjed om å komme og ta CT av hodet, og å ligge i observasjon over natten.

– Jeg ble vekket annenhver time, og hadde en ganske dårlig natts søvn, fortsetter han.

«FIT FOR FIGHT»: Til tross for skaden tidligere i uken, danser TV-kokken Christer Rødseth på parketten lørdag kveld sammen med dansepartner Ida Amy Sund. Her avbildet under den fjerde sendingen av «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Torsdag morgen bar det rett tilbake til treningsregimet på Myrens Verksted.

– Det var en ubehagelig følelse, men det gikk jo bra. Jeg har ikke vondt nå. Det var ingen hjernerystelse. Det er bare de små årene oppi der – vi som går på blodfortynnende er mer uansett for at de kan sprekke, forklarer han.

Danser som normalt

«God morgen Norge»-profilen lar altså ikke ukens skadedramatikk stoppe ham, og danser i lørdagens sending, men har vært nødt til å justere den opprinnelige dansen en smule.



– Det trikset var en del av dansen, så vi har måttet gjøre en liten endring. Det var en aha-opplevelse. Jeg har nok innsett at jeg ikke skal utfordre meg selv på akrobatikk, sier han og humrer.

Dette er ikke første gang Rødseth har hatt kroppslige plager i løpet av «Skal vi danse». Han har nemlig uttalt at han har slitt med knesmerter, og trener med knebeskyttere.

«Skal vi danse» ser du lørdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.